Angélica chama atenção ao mostrar fotos em retiro: 'Tirei um tempo para mim'

A apresentadora Angélica contou nas redes sociais que decidiu fazer um retiro de sete dias nos Estados Unidos para 'voltar ao seu eixo'

Angélica decidiu tirar um tempo para ele e ficou alguns dias em um retiro nos Estados Unidos para se reconectar. Após o período longe da correria do dia a dia, a apresentadora usou as redes sociais para mostrar um pouco da sua experiência.

"No meio de toda essa correria com o lançamento do 50 & Uns, vida pessoal, e aquela sensação de mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu tirei um tempo pra mim. Fiz um retiro de 7 dias com o Joe Dispenza, e foi uma verdadeira reconexão", revelou a mulher do apresentador Luciano Huck.

Na publicação, Angélica contou que fazer essa pausa foi fundamental para ela 'voltar ao eixo'. "Meditar, respirar, e me permitir desacelerar me lembraram o quanto é essencial cuidar da mente e do corpo. Essa pausa foi necessária pra voltar ao meu eixo, me sentir presente e encontrar o equilíbrio que tantas vezes deixamos de lado no meio da agitação", completou.

O Dr Joe Dispenza, que dá nome ao retiro frequentado por Angélica, é um pesquisador de epigenética, física quântica e neurociência. Ele também é autor de vários livros, incluindo o 'Como se Tornar Sobrenatural', mostrado pela apresentadora no carrossel de fotos.

Confira:

Angélica revela que os filhos reagiram mal após revelar detalhes de sua intimidade

Angélica tem se dedicado a debater assuntos frequentemente considerados tabus em seus novos projetos, como o etarismo e o protagonismo feminino. Desde então, a apresentadora revelou que foi alvo de críticas devido à nova abordagem, inclusive, incomodou os filhos. No entanto, ela fez questão de rebater os comentários no 'Sem Censura', da TV Brasil.

"Teve um incômodo dos meus filhos quando falei de vibrador, rolou um ciúme. Aí perguntei, meio psicanalista: 'Por que não podemos falar sobre isso?'", Angélica deu risada ao revelar a conversa inusitada e contou que tenta abordar os temas para ajudar outras mulheres: "As pessoas não precisam gostar de mim, mas contra aquilo que é bom para mulheres", disse. Veja o relato completo!

