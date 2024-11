Filho de Leonardo chama atenção com foto ao lado da mãe e da avó: 'Lindos'

O cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com a mãe e a avó

Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 6, ao postar uma foto em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor, que namora a ex-BBB Hariany Almeida, compartilhou uma foto em que aparece sorridente ao lado da mãe, Liz Vargas, e da avó, dona Lucia, durante sua viagem a São Paulo.

Ao dividir o momento, Matheus, que mora em Goias, se declarou para elas. "Minha base, amo vocês mais do que tudo nesse mundo! Obrigado por tanto!", escreveu ele, contando que já estava saindo de São Paulo. "Indo embora já com o coração na mão…", completou.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Que linda sua mãe", disse uma seguidora. "Família linda... Que seja sempre protegida e abençoada em todos os momentos", falou outra. "São todos lindos", falou uma fã. Liz também deixou uma mensagem para o filho. "Te amo do tamanho do Universo e sempre estarei aqui, aí, onde você precisar de mim, meu filho!! Deus te abençoe e acompanhe sempre", declarou ela.

No começou do mês, Poliana Rocha, mulher de Leonardo, falou sobre Matheus ter saído da casa deles. A influenciadora digital falou sobre o assunto após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e ser questionada por um fã. Ela explicou que a decisão de se mudar foi do enteado. "Morou um ano conosco, mas por escolha dele quis ir morar sozinho!", contou.

Hariany se pronuncia sobre rumores de gravidez com filho de Leonardo

Hariany Almeida se tornou alvo de especulações sobre uma possível gravidez após compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Agora, a influenciadora digital se manifestou sobre os rumores de que estaria à espera de seu primeiro herdeiro com Matheus Vargas, que é filho do cantor sertanejo Leonardo.

Diante das especulações, Hariany se pronunciou por meio de sua assessoria em uma nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Sincera, a influencer negou a suposta gestação e ironizou os comentários. Confira!

