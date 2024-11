Diretor surpreende Tata Werneck ao revelar detalhe sobre bastidores de novela

Durante o 'Lady Night', a apresentadora Tata Werneck ficou surpresa após diretor entregar detalhe sobre os bastidores: "As pessoas acham"

No Lady Night da última quarta-feira, 6, Tata Werneck ficou surpresa ao receber uma informação durante entrevista com o diretor Marco Rodrigo no quadro "Entrevista com o Especialista". Durante a exibição do programa do Multishow, a apresentadora descobriu detalhes dos bastidores da época em que atuou em novelas da Globo.

Durante a conversa, a atriz lembrou do período em que foi dirigida por Marco em Amor à Vida e I Love Paraisópolis. "Você acha que você não é bonita?", questionou o diretor. "Não é que eu acho, estou trabalhando com o bom senso já tem uns dez anos", respondeu Tata, de forma descontraída.

"É, mas eu tenho um feedback dos bastidores que as pessoas acham você bem gata", revelou Marco. Tatá logo ficou surpresa com o comentário e entrou na brincadeira: "Alguém me acha gata no Brasil?".

Na sequência, Marco Rodrigo corrigiu dizendo que não era no singular e sim no plural, mais de uma pessoa elogiava Tata. "Mas galã não, né?", perguntou ela. "Ator? Claro que tinha", garantiu o entrevistado.

Tatá pediu nomes de forma brincalhona, mas o diretor se esquivou. Marco Rodrigo comentou que, em I Love Paraisópolis, a atriz fazia muito sucesso. Com seu jeito espontâneo, Tatá aproveitou a deixa para fazer uma piada: "Eu passei o rodo".

Tata Werneck chora e emociona ao revelar abuso

A apresentadora Tata Werneck surpreendeu ao se emocionar e chorar em seu programa, o Lady Night, ao receber a atriz Débora Falabella. Sempre fazendo piadas e tirando sarro das situações, a humorista chamou a atenção ao realmente se emocionar e fazer um desabafo.

A esposa de Rafa Vitti então fez uma forte revelação sobre sua vida pessoal e foi possível ver que se tratava de um assunto muito sério: abuso sexual. A famosa compartilhou o que viveu ao falar sobre ter ido à peça de Débora, Prima Facie, que retrata a história de uma advogada que questiona o judiciário após ter sido vítima de estupro.

"Estou emocionada porque fui assistir a essa peça com meus pais. Eles lembraram do momento, nunca falei disso porque tenho medo de falar sobre isso... Eles lembraram quando eu passei por uma situação super séria, e as perguntas que eram feitas, sempre diminuindo, descredibilizando o que eu dizia, como se eu não tivesse falando a verdade. Como é que ele era? Mas você tava assim? Por que você não gritou? Por que você não chamou a polícia? Porque eu tava com medo, eu tava desesperada”, desabafou Tata ao relembrar quando viu a peça com a família e se identificou em alguns pontos.

"Eu lembro que eu pensava assim: 'eu preciso sobreviver', se tivesse qualquer coisa pra sobreviver eu faria, passaram alguns anos, mas eu sinto temerosa de falar, essa peça tem que ser assistida, é fundamental, tem que ser assistida por todo mundo", relatou dizendo que o episódio aconteceu há anos.

Confira o vídeo do relato: