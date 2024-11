Descubra a verdadeira razão para JLo manter contato com filhos de Ben Affleck

Um recente encontro entre Violet Garner e Lynda Lopez, irmã de J-Lo, deixou Garner e Affleck confusos, segundo fontes próximas dos famosos

Apesar do casamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck ter chegado ao fim no último mês de agosto, a atriz e cantora não parece disposta a se distanciar dos herdeiros que o ator teve em seu primeiro casamento com a atriz, Jennifer Garner.

Affleck e Garner foram casados entre 2005 e 2018 e são pais de Violet, de 18 anos, Finn, de 15; e Samuel, de 12. No último final de semana, a filha mais velha postou para uma selfie com Lynda Lopez, irmã de J-Lo. O encontro teria deixado os pais da jovem "confusos", segundo fontes do jornal Daily Mail.

Nesta quarta-feira, 06, outros insiders do veículo britânico explicaram que, durante o romance atores, J-Lo se aproximou do trio — e essa intimidade não deve ser alterada com o fim do casamento: "Jennifer mantém contato com os filhos de Affleck", um informante declarou, antes de ressaltar o papel dos outros familiares nessa decisão. "A família inteira dela os ama. Ela quer que eles saibam que sempre podem contar com ela para o que precisarem".

Violet comprovou que se dá bem com sua antiga madrasta ainda quando o divórcio de Lopez e Affleck não havia sido confirmado oficialmente. Mesmo com os rumores circulando na mídia, as duas foram vistas juntas em passeio pelo Hamptons, região do estado norte-americano de Nova York. Ainda em agosto, pouco depois do anúncio da separação, Lopez foi vista fazendo compras com Samuel.

Vale lembrar que Jennifer Lopez é mãe dos gêmeos Emme e Max, de 16 anos, com o ex-marido Marc Anthony.

Ben Affleck elogia ex-esposa Jennifer Lopez em entrevista

Ao que parece, Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm uma boa relação profissional mesmo após o divórcio. Durante um evento de divulgação do filme Small Things Like These, o ator foi questionado sobre as diferenças entre este longa e Unstoppable (filme produzido por ele e estrelado pela cantora).