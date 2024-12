Eliana confessa sobre projetos para o próximo ano: 'Que o céu seja o limite!'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora Eliana celebra as conquistas ao longo do ano e adianta os próximos projetos

“Estou em um momento muito bacana na vida pessoal e profissional”, é assim que Eliana (52) define 2024. Depois de um período intenso, transformador e, acima de tudo, marcado pela coragem e a força da apresentadora para reinventar a sua própria história, ela encerra o ano com chave de ouro. Em entrevista à Revista CARAS, a comunicadora celebra as conquistas e declara sobre projetos futuros: "Que o céu seja o limite!".

Definitivamente, o ano foi de renovações para a apresentadora, que, agora, chega à reta final de 2024 com saldo para lá de positivo, tanto na carreira quanto em sua vida pessoal. Para 2025, Eliana menciona que sua prioridade é a saúde.

"Saúde, que é o mais importante. E desejo expandir minha capacidade de comunicação. Com tantas possibilidades que essa casa me dá, quero me expandir em outras áreas possíveis. Sou grata a tudo que eu vivi, porque foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. Que o céu seja o limite!", declara.

'DESAFIADOR'

Atualmente, responsável pelo comando do Saia Justa, no GNT, ela também se prepara para mais uma novidade no mês de janeiro, ela apresenta o Casa de Verão da Eliana, o público poderá acompanhar a apresentadora durante as férias, na companhia da família e de amigos, em uma casa de praia em Angra dos Reis, no litoral fluminense.

Eliana adianta as novidades do especial de verão:"Além da fotografia linda, da natureza e do visual, as pessoas vão ficar encantadas com as histórias. É um momento de conexão, reflexão, para a gente pensar e se divertir".

"Tem convidados queridos, como a Fátima Bernardes, Xuxa, Claudia Raia... Em Angra, as mudanças climáticas são intensas, está sol, chove, esfria, abre o tempo de novo... foi desafiador. Cada episódio é um assunto e vamos respeitar a história do convidado. É como se eu recebesse as pessoas na minha casa. Tem culinária também e vou até para a cozinha!", finaliza a apresentadora Eliana.

Leia mais em:Eliana revela sobre ida para a Globo: 'Depois de tantos anos no mesmo canal'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: