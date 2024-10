Eliana exibe as primeiras fotos do seu novo programa no Grupo Globo

Após dia de gravação, Eliana exibe as primeiras fotos do programa Casa de Verão e revela seus convidados: ‘Tudo que nos interessa’

A apresentadora Eliana está com a rotina agitada. Contratada pelo Grupo Globo há alguns meses, ela iniciou as gravações do seu programa solo para o GNT, chamado Casa de Verão da Eliana. A atração é um programa de conversas e troca de conhecimentos entre a comunicadora e seus convidados e será exibido em janeiro de 2025.

Nesta segunda-feira, 21, ela teve a oportunidade de gravar com Juliette e Samuel de Assis em uma casa à beira mar. Inclusive, ela mostrou algumas fotos como spoiler para os fãs.

"Passando por aqui para contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Eu estou no Rio de Janeiro gravando o programa Casa de Verão da Eliana e vocês são meus convidados especiais. Eu tenho visto muitas mensagens, pessoas falando que estão com saudade. Na medida do possível, eu volto sempre aqui para contar para vocês o que estou aprontando, tá? Vocês vão amar. Casa de Verão é um programa onde eu encontro amigos, novos amigos, pessoas anônimas, para a gente conversar sobre tudo, assuntos que emocionam, assuntos que fazem rir, num ambiente paradisíaco, em meio a natureza, praia, versão, né. A gente vai ter gastronomia, papo sobre saúde, bem-estar, amizade, união, família, tudo que nos interessa. Espero vocês”, afirmou ela.

O programa Casa de Verão estreia dia 22 de janeiro. Além disso, Eliana também estará no Vem Que Tem, exibido em novembro na Globo, em um especial de final de ano e no The Masked Singer Brasil.

Eliana mostra fotos do programa Casa de Verão, do GNT - Foto: Reprodução / Instagram

Look de Eliana

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para prestigiar o evento Upfront, da Globo. Ela surgiu com um vestido longo branco e com aplicações brilhantes. O modelito chamou a atenção pelos recortes estratégicos e a fenda na perna.

O look de Eliana contou com um recorte na região da cintura, que deixou à mostra o corpo sarado da musa. Além disso, o modelito também tinha um laço no ombro e outro na cintura.

“Hoje acordei com uma única frase em mente: obrigada Deus. Foi muito especial estar no palco do #upfront2025, apresentando um pouco do que planejamos para o próximo ano. Já já eu mostro mais detalhes dessa noite que eu só poderia chamar de memorável e inesquecível", disse ela.