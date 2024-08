Eliana surpreende ao expor detalhes da intimidade no ‘Saia Justa’: ‘Muito forte’

Após rejeitar o rótulo de ‘certinha’, Eliana surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua vida íntima no programa ‘Saia Justa’ do GNT

Na última quarta-feira, 14, Eliana surpreendeu o público ao revelar detalhes íntimos durante o programa ‘Saia Justa’ do GNT. Após rejeitar o rótulo de ‘certinha’ que carregava como apresentadora e prometer mostrar novas facetas, ela esquentou a conversa ao compartilhar detalhes de sua intimidade, tanto em momentos acompanhada quanto sozinha.

Enquanto conversava com suas colegas de sofá, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, Eliana iniciou a conversa sobre orgasmos. A apresentadora compartilhou que, em alguns momentos, chegou a chorar durante o ato: “Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte”, a loira abriu o jogo sobre a intimidade.

Tati também compartilhou seu relato, mencionando experiências semelhantes, e Bela concordou com a loira: "Tem sexo que vai além do prazer. Eu já cheguei a chorar bastante." Rita, por sua vez, revelou que ainda não viveu essa experiência, mas também abordou o tema do prazer ao lado das colegas na atração que estreou há apenas uma semana.

"Deus foi tão bom com a gente, com nós mulheres, que tem o órgãozinho que foi feito só para isso, o clitóris está lá só para isso”, opinou. Para concluir o assunto, Eliana destacou a importância do autoconhecimento e também do prazer a sós, como um conselho: "Você também pode chegar nessa emoção sozinha”, disse a apresentadora.

“Ou seja, se você tá sem tempo, se o marido não tá por perto, se não tá namorando, tá sozinha... Se conheça, se curta, se toca e vai ser feliz”, Eliana aconselhou as amigas e também o público em casa. Vale lembrar que a loira já admitiu que leva a fama de certinha, mas que não quer carregar o rótulo para o novo programa.

"Sou super simétrica e sou reconhecida como 'a certinha'. Pelo amor de Deus, não sou 'certinha'. Já estou avisando e aqui teremos espaço para isso", Eliana prometeu mudanças no comando do programa, que aborda temas mais íntimos como relacionamentos, saúde, sexo, família, trabalho e espiritualidade.

Eliana se emociona e vai às lágrimas ao lembrar do pai:

O segundo programa da nova temporada do Saia Justa foi ao ar nesta quarta-feira, 14, e também falou de assuntos como oscilação das emoções, saúde mental e a importância da família. Ao tratar deste último tópico, Eliana abordou a inversão de papeis no cuidado com os familiares e se emocionou ao falar sobre seu pai, que faleceu em março deste ano.