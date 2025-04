Roberto Carlos inspira gerações e avisa: 'Penso de forma jovem'

Em entrevista à Revista CARAS, o Rei Roberto Carlos abre o coração, afirma estar namorando e adianta que sua cinebiografia será filmada em breve

Seja em terra firme ou em alto-mar, Roberto Carlos é mestre não apenas em cantar, mas também em encantar corações. Aos 83 anos, o Rei segue com o mesmo charme dos anos áureos da Jovem Guarda e, para alegria dos fãs, com energia de sobra. “Não me sinto um meninão, mas um rapaz. Minha cabeça

não condiz com minha idade, eu penso de forma jovem. Não me julguem pretensioso, mas gosto de pensar como jovem”, disparou ele, que acelerou seu Cadillac vermelho para chegar ao Porto de Santos, no litoral de SP, e embarcar rumo a mais uma jornada em alto-mar com seus súditos, no cruzeiro Além

do Horizonte.

“Aqui, estamos vivendo na mesma casa. Não estamos dormindo na mesma cama, mas estamos sob o mesmo teto”, brincou o Rei, antes de subir no transatlântico com a missão de comandar o coração de seus fãs.

E para ele missão dada é missão cumprida! Ao longo de cinco dias, o ídolo fez três shows e se mostrou

mais romântico do que nunca. Sem dar detalhes, ele abriu o coração. “Continuo namorando”, disparou

Roberto, definindo-se como um autêntico amante à moda antiga. “Eu sou como qualquer namorado

romântico. Minhas músicas falam desse romantismo e eu coloco isso em minhas canções e na minha vida. O amor é sempre muito bom e intenso em todos os aspectos”, disse ele, arrancando

suspiros das fãs que ouviam atentas a declaração.

E se o romantismo caminha lado a lado com Roberto, a sinceridade também é sua fiel companheira.

Ao falar sobre vaidade e cuidados, por exemplo, ele foi direto. “Já mexi no pescoço, dei uma puxadinha, mas plástica mesmo nunca fiz; mas olha, de repente, pode ser que eu faça!”, revelou ele, fazendo questão de mostrar que a saúde e o bem-estar são as suas prioridades.

“Faço atividade física e todo mundo deveria fazer! Comecei aos 60 anos e o resultado está sendo muito bom. Faço abdominais, tríceps, supino e como pouco, mas engordei no ano passado porque relaxei um pouquinho”, contou o astro.

O tempo e a maturidade também têm trazido algumas mudanças para o Rei e ele não só tem ciência disso, como também leva na esportiva. “A gente vai ficando um pouco menos tolerante. É a idade”, confessou ele, sobre os episódios em que perdeu a paciência com fãs nos shows.

Com 65 anos de carreira, Roberto afirma que cada dia, cada show, cada música e fase têm o mesmo valor em sua trajetória. “São tantas emoções! Eu não sei selecionar uma grande emoção e acho

que a gente sempre quer fazer uma coisa a mais, estou sempre pensando além, pensando no futuro. A gente não pode se acomodar”, apontou.

E justamente por estar sempre mergulhado na música, Roberto promete surpresas para o público. “Atualmente, tenho sete músicas gravadas para lançar a qualquer momento”, adiantou ele, que se diz

um saudosista dos discos de vinil. “Você fazia um disco com dez músicas, mas hoje não é assim. A gente faz uma ou duas músicas e lança. Gosto de todas as formas, mas tenho saudade do vinil”, explicou.

Além das músicas, novidades não faltam na agenda do Rei, que, por sinal, está lotada de shows dentro e fora do Brasil. O ídolo deve ganhar as telonas com uma cinebiografia dirigida pelo expert Mauricio Farias (64). “Estou há mais de dois anos fazendo isso. Estou animado e uma das coisas que me tranquilizam é que tenho um ótimo diretor. A gente deve começar as filmagens até o fim do ano e não sei ainda quem vai fazer o meu papel”, adiantou.

Para completar, ele ainda levará o seu projeto, Além do Horizonte, para um resort, já que a edição em alto-mar não deve acontecer no próximo ano.

Sempre se reinventando, o Rei gosta das mudanças, mas prefere não mexer em time que está ganhando! Tanto que ele foi claro ao dizer sobre como estão as negociações com a Globo para o seu tradicional especial de fim de ano.

“Vamos conversar e ver se continuo ou não, se a Globo vai fazer a proposta que quero e se eu vou fazer a proposta que a Globo aceita”, explicou ele, já com propostas tentadoras da concorrência. “Algumas são interessantes, mas o que eu puder acertar com a Globo, dentro dos meus propósitos, do que eu gostaria de fazer. São 50 anos, já me acostumei com o especial na Globo. Não gosto de mexer no que está dando certo, mas as propostas são tentadoras. Espero realmente que eu faça o melhor para mim e

para quem me contratar”, emendou.

A jornada pelo Atlântico foi acompanhada de perto pela família. O irmão Carlos Alberto (91) com sua eleita, Fátima, além dos netos Giovanna (27) e Gianpietro (22), filhos de Dudu Braga (1968-2021), e Laura (9), caçula de Dudu com Waleska (44), marcaram presença.

Laura, inclusive, era uma das mais animadas, afinal, foi a primeira vez que ela embarcou no transatlântico com o vovô. Para completar, nomes ilustres como Ary Fontoura (92), Heloísa Périssé (58), Joanna (68) e Narjara Turetta (58) participaram de um jantar exclusivo e assistiram ao show do Rei durante parada da embarcação no Rio de Janeiro.

Já Tom Cavalcante (63) e a família ficaram a bordo durante toda a programação. Amigo de longa data

de Roberto, o humorista fez até um show no navio, com direito ao Rei na plateia. “É uma honra estar aqui mais uma vez”, destacou o apresentador, habitué dos cruzeiros.

Incansável, o cantor embalou os fãs com seus clássicos e, como não poderia deixar de ser, brindou o

momento com taças de champanhe e distribuiu rosas, em um gesto digno de majestade. “Eu me concentro muito no meu trabalho e tento sempre fazer melhor aquilo que já faço”, disse ele, que admitiu: se pudesse se encontrar com o Roberto do passado diria: “Você estava certo, bicho!” . E estava mesmo!

Leia também:Sósia de Roberto Carlos posa com o cantor: 'Sonho'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ROBERTO CARLOS NO INSTAGRAM: