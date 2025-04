Can Yaman admite que fama o surpreende: 'Vivo um conto de fadas'

Astro da série El Turco, Can Yaman causa furor entre os fãs durante sua passagem pelo Rio de Janeiro para divulgar a produção do Globoplay

Estrela de inúmeras produções turcas como A Sonhadora e Sr. Errado, ambas disponíveis no Globoplay, Can Yaman (35) veio ao Rio de Janeiro para fazer a estreia mundial da série El Turco, também exclusiva do streaming da TV Globo no Brasil.

“Esta é a minha terceira vez visitando este País fabuloso. A primeira vez foi com meu pai para férias e a segunda foi para um encontro com os fãs brasileiros. Agora, estou muito feliz em compartilhar minha empolgação com o meu novo projeto, El Turco. O tempo que passei aqui sempre foi memorável para mim. Tenho certeza de que vou aproveitar cada momento nesta visita”, disse o astro, que das outras vezes esteve em São Paulo.

O galã foi recebido por uma legião de fãs no aeroporto e retribuiu o carinho tirando selfies com seus admiradores. A agenda por aqui foi intensa. Além de participar de encontros com fãs, ele tinha o badalado lançamento de El Turco, promovido pelo Globoplay, em um cinema carioca.

“Estou vivendo um conto de fadas. Converso com Deus e agradeço, porque eu acho improvável fazer esse sucesso no mundo todo sendo um turco. É algo que geralmente acontece com artistas americanos, mas não com artistas turcos, como eu. É estranho o que acontece comigo. Me sinto agradecido. E não é só no Brasil. Fiz um comercial no Egito e tive muito sucesso, fiquei muito feliz com o apoio dos fãs. Depois fui para a Inglaterra e senti esse amor também. Sei que isso não é uma coisa normal, então agradeço muito. Por todos os lugares em que passo recebo amor. É algo tão único. Não acontece o tempo todo”, contou ele, antes da exibição do primeiro episódio da série.

“Sempre quis sair da minha zona de conforto, então, para mim, isso é importante. Uma coisa que para mim é interessante é fazer com que o mundo seja menor, que as pessoas possam se aproximar mais umas das outras”, completou.

Morando na Itália há cinco anos, o artista gravou a produção por lá. A história, aliás, é baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena. “Esse projeto foi um divisor de águas. Foi muito especial fazer algo que mergulha na Itália, já que moro lá. É minha primeira vez fazendo um trabalho internacional, falado em inglês, com esse orçamento mais alto, por isso foi especial. Estou muito orgulhoso que me escolheram e que acharam que eu combinava com o papel. Eu era o ator certo para isso. Tinha que ser bom, tinha que ser perfeito, o nome era turco e a gente tinha essa responsabilidade nas costas”, destacou ele, que confessa: já sabia que a produção seria um sucesso.

Questionado por CARAS Brasil se já assistiu a alguma novela brasileira, o ator foi rápido e elogiou as

tramas brasileiras. “Quando eu era criança, assistia a muitas novelas brasileiras com a minha vó. Nós, turcos, crescemos vendo as novelas daqui. Isso sempre foi uma grande tradição. Aprendemos com os melhores a fazer novelas. Mas os homens turcos são mais bonitos (risos)”, brincou ele, que aprendeu até a falar algumas palavras em português, como ‘obrigado’, e não descarta estudar o idioma futuramente.

“Tentaram me ensinar algumas coisas em português, sou entusiasta de aprender coisas. Ontem, em entrevistas, acho que fui bem, eles estavam felizes com o que falei. Aprendi espanhol por seis meses

com professor particular, então quero testá-lo ainda mais. E por que não o português, né?”, finalizou o galã.

E o que poucos sabem é que o talentoso ator também é formado em Direito e chegou a trabalhar na

área! A paixão pelas artes, no entanto, falou mais alto e, por sorte, ele seguiu seu coração.

Leia também:O que o galã turco Can Yaman e a cantora Dua Lipa têm em comum? Entenda

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: