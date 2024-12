Eliana abre o jogo sobre o desejo profissional dos filhos: 'Deixar voar'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Eliana faz confissão sobre o interesse profissional dos filhos e se derrete ao falar de maternidade

Com uma carreira marcada pela versatilidade, Eliana (52) é apresentadora, atriz, cantora, empresária e mãe! A comunicadora é casada com o diretor Adriano Ricco e mãe de Arthur (13) e Manuela (7). Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela abre o coração ao falar de maternidade e confessa sobre o futuro profissional dos filhos: "Dar assas e deixar voar".

Eliana já começou as gravações para comandar a próxima temporada do reality The Masked Singer Brasil, nas tardes de domingo da TV Globo. A comunicadora confessa que estava sentindo falta de um programa com auditório.

"Eu estava com saudade do auditório. Amo o público e fazia alguns meses que eu não pisava no palco. Ouvir aquela agitação, os aplausos, a plateia, tudo isso me coloca em uma energia muito alto-astral. O Masked é um flerte com aquilo que eu sempre vivi, a música, que faz parte da minha vida e da vida de todos os brasileiros", declara.

Por conta de sua trajetória artística, a apresentadora revela que os filhos também têm desejos de seguir na arte e Arthur, o filho mais velho, tem desejo de cursar cinema. Eliana menciona que pretende levar os herdeiros para conhecerem os bastidores do The Masked Singer Brasil.

"O programa é a Broadway brasileira, porque tudo é encantador, os detalhes, o balé. Quero levar meus filhos para conhecer os bastidores. Arthur quer fazer cinema e para ele é interessante observar tudo isso", afirma.

Eliana reforça que o filho está muito jovem, por isso, a prioridade do momento é o jovem focar nos estudos, inclusive, até em outros países: "Ele está com 13 anos ainda, mas daqui a pouco vai fazer um intercâmbio. Manu também adora artes. Só desejo que eles realizem seus sonhos como um dia eu pude realizar os meus".

Sobre estar pronta para o amadurecimento dos filhos, Eliana reforça que o importante é apoiar eles nas escolhas, pois este é o ciclo da vida: "Não, mas entendo que a vida é sobre isso. É amar, dar asas e deixar voar".

Leia mais em: Eliana divide clique encantador com os filhos durante passeio: 'Perfeitos'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: