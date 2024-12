Eliana revela sobre ida para a Globo: 'Depois de tantos anos no mesmo canal'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Eliana relembra mudança de emissora e confessa sobre trabalho com as redes sociais

É impossível resumir o 2024 de Eliana (52) em um único sentimento. E como ela mesma define: “Estou em um momento muito bacana na vida pessoal e profissional”. Após 15 anos na mesma emissora, a apresentadora resolveu se aventurar e embarcar em um novo desafio na carreira. Em entrevista à Revista CARAS, a comunicadora revela sobre sua ida para a Globo: "Depois de tantos anos no mesmo canal".

Eliana ficou por muitos anos responsável pelo comando do Programa Eliana, nas tardes de domingo do SBT. Porém, a apresentadora revela que, com a maturidade, veio um desejo de busca por mudanças em sua vida.

"Os 50 anos me trouxeram um desejo de inovação, mas se você for observar ao longo dos meus anos de carreira, de tudo que já vivi e todas as transições que eu me permiti fazer, faço um balanço de que eu gosto de inovar. Eu acho que tenho isso no meu DNA, porque comecei cantando, fui para o público infantil e depois fui falar com a família brasileira aos domingos, em um ambiente predominantemente masculino. Depois de tantos anos no mesmo canal, resolvi aceitar o convite de ir para uma das maiores emissoras!", declara.

Com uma carreira marcada pela versatilidade, Eliana confessa que gosta de mudanças e destaca que, enquanto comunicadora, seu maior tesouro é o contato com o público. A apresentadora relembra o surgimento das redes sociais.

"Quando as redes sociais começaram a ganhar forma e era algo novo para todo mundo, eu falei que iria entrar e ver no que iria dar. E foi bem positivo. Independentemente do veículo ou do formato, o mais importante é você ser você mesma, manter seus valores e essa capacidade de falar e ser ouvida. Isso pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. O importante é manter aquilo que você construiu, que é a confiança do público: isso é meu maior tesouro", finaliza a apresentadora Eliana.

