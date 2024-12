Kate Middleton relembra saia justa em presente de Natal para a Rainha

A Princesa de Gales, Kate Middleton, resgata preocupação ao dar seu primeiro presente de Natal para Rainha Elizabeth II em 2011

A recém-nomeada Duquesa de Cambridge (que agora é Princesa de Gales) Kate Middleton, admitiu ter lidado com uma situação estressante ao presentear, pela primeira vez, a Rainha Elizabeth II (1926-2022) em 2011, ano de seu casamento com o Príncipe William.

Kate passou seu primeiro Natal com a Família Real Britânica em Sandringham oito meses após oficializar a união com o então marido. Para a grande ocasião, uma pergunta teve precedência — o que se dá à Rainha Elizabeth no Natal? Para Kate, há uma resposta sincera: um presente artesanal atencioso inspirado em seus próprios avós.

“Lembro-me de estar em Sandringham pela primeira vez no Natal. E eu estava preocupada com o que dar à Rainha como presente de Natal. Eu estava pensando: 'Nossa, o que devo dar a ela?'", disse em entrevista ao documeentário Our Queen at Ninety, da ITV, para marcar o aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth II (1926-2022).

Kate, agora com 42 anos, fez um pote da receita de chutney de sua avó para a Rainha: “Eu pensei, 'Vou fazer algo para ela.' O que poderia ter dado terrivelmente errado. Mas decidi fazer a receita de chutney da minha avó.”, disse.

E acrescentou: “Fiquei um pouco preocupada com isso, mas notei no dia seguinte que estava na mesa” -- sinal que a Rainha apreciou profundamente o presente.

“Acho que um gesto tão simples fez toda a diferença para mim, e percebi que ela fez isso em muitas ocasiões, e acho que isso mostra sua consideração, de verdade, e seu cuidado em cuidar de todos”, pontuou.

A irmã mais nova de Kate, Pippa Middleton, compartilhou a receita em seu livro de receitas de 2012 e guia de entretenimento Celebrate. A receita envolve cozinhar abobrinha com uma mistura de passas, cebolas, açúcar mascavo, vinagre de malte e outros temperos por duas horas.

Kate Middleton e a Família Real Britânica

Embora Kate tenha ido a Sandringham pela primeira vez no Natal em 2011, não foi a primeira vez que ela foi convidada para as tradicionais celebrações de feriados da família real. Kate foi convidada em 2006, quando ainda era namorada de William e cinco anos antes de eles finalmente se casarem, mas ela educadamente recusou o convite.

O relacionamento entre Kate e a Rainha tornou-se incrivelmente especial, com as duas compartilhando um vínculo de avó, de acordo com Richard Kay, do The Daily Mail , em um documentário chamado Kate & The Queen: A Special Relationship.

“A rainha passou a confiar em Kate”, ele disse. “Não acho que ela realmente confiasse em ninguém na primeira impressão — todos nós estamos fazendo o mesmo show, [e] o show está apoiando a rainha. Mas com Kate e a rainha, cresceu mais do que isso. Havia um verdadeiro afeto de avó entre as duas.”, disse.

