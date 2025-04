Tony Ramos defende a força das novelas e recusa rótulos: 'Não sou ator de horário'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da novela 'Dona de Mim'; o ator Tony Ramos adiantou sobre a nova trama das sete

Tony Ramos (76) está em contagem regressiva para a estreia de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo. Na nova trama, o veterano dará vida ao personagem Abel. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento do folhetim e conversou com o artista, que adiantou as novidades deste novo projeto.

O ator estreia em Dona de Mim após uma participação em Garota do Momento, novela das seis da emissora. Tony reforça que não é preso a um determinado horário, pelo contrário, o que chama sua atenção para aceitar um novo personagem é o enredo da obra.

"Nunca escondi que adoro fazer novela. Gosto de fazer um produto ainda não conhecido. Gosto de ser surpreendido pelo bloco de capítulos. Eu não sou ator de horário, sou ator de texto, de ideia. E assim fiz novelas às seis, às sete, às oito, às macro novelas. Então, a gente vai fazendo aquilo que um bom texto nos propõe", confessa.

Tony Ramos e Claudia Abreu caracterizados para 'Dona de Mim', próxima novela das sete/ Foto: Globo/ Manuella Mello

'CUMPLICIDADE POPULAR'

Declaradamente noveleiro, com anos de sua vida dedicados à teledramaturgia brasileira, Tony Ramos defende a força das novelas na era do streaming. "Eu acho que fazer novela é encontrar sempre um texto que nos aproxime do que está na rua. Que as pessoas digam: 'É novela, eu sei, mas é uma história que lembra meu primo, minha tia'". O ator fala sobre a popularidade das novelas.

"A telenovela tem a cumplicidade popular. Você tem séries maravilhosas, mas a novela conta com essa cumplicidade e eu vi isso agora fazendo teatro no Recife. O que as pessoas vêm falar já repercutindo a chamada da novela. Aquilo é emocionante!", finaliza o veterano Tony Ramos.

Leia mais em:Tony Ramos revela o que mais o fascina no The Masked Singer Brasil

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: