Amigo revela detalhes da saúde de Kate Middleton e sua recuperação do câncer

Kate Middleton se recupera de forma lenta de câncer que tratou durante boa parte de 2024; os compromissos oficiais se tornaram cada vez mais raros

A revista People surpreendeu ao trazer novos detalhes da saúde de Kate Middleton. A edição que traz a princesa de Gales na capa com o seguinte título: “A nova realidade de Kate”. De acordo com a publicação, a futura rainha consorte do Reino Unido “está adotando uma abordagem lenta e intencional enquanto navega em seu retorno à vida pública em meio à recuperação do câncer”.

Em entrevista à revista, um amigo de Kate compartilhou que ela “não tem pressa em retornar à sua rotina anterior”: “Ela está focada em si mesma e em sua família agora, com razão”, destacou o informante. A fonte “alertou” que a princesa de Gales “não se recuperou totalmente” do câncer.

A fonte pontuou que Kate Middleton não pretende voltar a trabalhar da mesma forma por muito tempo. Ela ficou meses afastada dos compromissos oficiais. Em um artigo, a People explicou: “Amigos e fontes dizem que a experiência de Kate remodelou seu foco, tanto em casa quanto em sua abordagem aos deveres reais”.

Conforme o informante, o diagnóstico de câncer fez Kate refletir sobre algumas preferências: “Doenças fatais trazem uma reconsideração de prioridades. Ela e William sempre deixaram claro que a família é a coisa mais importante”. Ele prosseguiu: “Você não pode passar por algo assim e sair do outro lado inalterado. Ela é uma pessoa diferente agora”.

Vale lembrar que no último dia 6, a duquesa organizou o tradicional culto religioso de Natal na Abadia de Westminster, em Londres. O comparecimento dela ao evento foi uma das primeiras aparições oficiais da princesa de Gales desde o término da quimioterapia, anunciada em setembro deste ano.

Príncipe William se prepara para assumir o trono antes do previsto

O príncipe William e a esposa, Kate Middleton, podem se tornar o rei e a rainha do Reino Unido mais cedo do que esperavam. Ele é o herdeiro direto do reino após o seu pai, o Rei Charles III. Com isso, o casal real já iniciou uma preparação para que estejam prontos quando o momento chegar.

A sucessão no Reino Unido passa de pai para filho automaticamente após a morte do rei ou rainha no poder. Com a notícia de que Charles enfrenta o câncer há cerca de um ano, William e Kate se preparam para uma possível necessidade de se tornarem monarcas.