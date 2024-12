Kate Middleton revela cartão de Natal, e careta de Louis rouba a cena na web

O príncipe William e Kate Middleton compartilharam o cartão de Natal. Na imagem, o príncipe Louis fez uma sapequice como de costume

Nesta quinta-feira, 19, Kate Middleton e o príncipe William compartilharam o tradicional cartão de Natal em família ao lado dos filhos, George, Charlotte e Louis - que chamou a atenção dos internautas por sua careta. Em postagem nas redes sociais, como Instagram e Twitter, os príncipes de Gales revelaram o cartão de Natal de 2024.

A imagem escolhida para enfeitar o postal foi feita durante a gravação do vídeo em que a princesa anunciou o término da quimioterapia, em setembro. Acompanhado do cartão a familia escreveu a seguinte mensagem: “Desejando a vocês um feliz Natal e Ano-Novo”.

No registro, o quinteto de Gales está abraçado e sorridente, mas a expressão facial de um integrante do clã chamou a atenção: a do príncipe Louis. Vale lembrar que o pequeno tem o costume de roubar a cena ao fazer gracinhas diante das câmeras, seja em fotografias, seja em compromissos oficiais.

Recentemente, o príncipe e a princesa de Gales fizeram aparição pública com os filhos na cerimônia Together at Christmas promovida princesa Kate na Abadia de Westminster. A ocasião marcou o primeiro evento das crianças em seis meses.

Kate Middleton faz rara declaração sobre seu diagnóstico de câncer

Kate Middleton passou por momentos desafiadores em sua vida pessoal em 2024. Logo nos primeiros meses do ano, a esposa do príncipe William passou por uma cirurgia e recebeu o diagnóstico de câncer. Rapidamente, ela iniciou o tratamento de quimioterapia e o finalizou em setembro.

Agora, após enfrentar uma fase bastante delicada, Kate deu uma rara declaração sobre a doença. Em conversa com Paloma Faith na sexta-feira, 6, a princesa de Gales comentou a respeito de sua jornada contra a doença e confessou que não esperava ser surpreendida com tanta coisa este ano.

"Eu não sabia que este ano seria o ano que eu tive. O não planejado", disse Kate Middleton. E completou: "Mas acho que muitas pessoas neste ano tiveram momentos desafiadores, e muitas delas estão aqui hoje".