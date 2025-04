Príncipe Harry vai ao tribunal de justiça em Londres. Entenda o que ele exige

Enquanto o Rei Charles III está na Itália, o príncipe Harry chega em Londres para acompanhar ação judicial na Suprema Corte sobre batalha por segurança

O príncipe Harry está em Londres, na Inglaterra, enquanto seu pai, o Rei Charles III, está na Itália para uma viagem oficial. O herdeiro do trono britânico aterrizou na capital da Inglaterra para acompanhar a audiência de sua ação judicial na Suprema Corte contra o Ministério do Interior, no qual ele luta para ter o mesmo nível de segurança de outros membros da realeza depois de ter deixado o cargo oficial.

Harry entrou na justiça ao perder o direito a ter um nível de segurança superior para ele e sua família ao deixar o cargo oficial de membro da família real. Hoje em dia, ele mora na Califórnia, Estados Unidos, com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet. Desde então, eles fizeram raras viagens ao Reino Unido porque acreditam que podem correr riscos ao não ter o mesmo nível de segurança de outros integrantes da realeza.

Por que Harry entrou na justiça contra seu próprio país?

O príncipe entrou na justiça para pedir que sua família seja protegida no nível da família real. Porém, a justiça diz que ele perdeu seus direitos de proteção ao abandonar o cargo oficial. A advogada dele, Sra. Fatima, disse que o príncipe sente que teve um “tratamento diferente, injustificado e inferior” sobre a decisão de sua proteção.

A advogada ainda disse: “Em 8 de janeiro de 2020, o Duque de Sussex e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais e trabalhadores em tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar com seus deveres em apoio à falecida Rainha como membros da família real financiados privadamente”.

Segundo a defesa de Harry, o órgão responsável pela segurança da realeza não seguiu as próprias regras ao decidir tirá-lo do alto escalão de segurança quando ele anunciou que estava se afastando dos deveres reais. Isso porque o órgão deveria ter realizado uma avaliação específica sobre as necessidades de Harry e sua família antes de tirar sua proteção imediata.

No processo, o príncipe Harry pede para que tenha guarda-costas armados quando estiver no Reino Unido com sua família e que os custos devem ser pagos pelo governo. Ele faz o pedido porque diz que seus filhos não podem se sentir seguros em casa porque não possuem proteção policial.

Príncipe Harry em Londres - Foto: Getty Images

Leia também: Pessoa importante na vida dos príncipes William e Harry morre aos 77 anos