Príncipe William rompe com advogados da realeza e contrata equipe da mãe, Diana

Segundo fontes do Daily Mail, o herdeiro do trono britânico, príncipe William, "quer fazer as coisas de forma diferente de seu pai"

Nesta sexta-feira, 4, o jornal britânico Daily Mail divulgou que o príncipe William tomou uma decisão drástica e quebrou uma tradição da família real britânica . Isso porque ele decidiu se afastar do time jurídico que representa a realeza e contratou os advogados que atuaram no de divórcio de sua mãe , a princesa Diana (1961-1997), com o seu pai, o então, príncipe Charles.

De acordo com o colunista Richard Eden, do Daily Mail, uma fonte próxima afirmou: “William queria seguir seu próprio caminho. Não queria continuar usando os advogados do pai. É simples assim. Ele quer ser independente.”

Outra fonte ainda reforçou a ideia de mudança: “William quer fazer as coisas de forma diferente do pai — e também quer ser visto assim”, disse.

O Palácio de Kensington, que representa William, não comentou o assunto à revista People. William já havia declarado o seu desejo em imprimir um estilo próprio na monarquia.

Diante disso, William deixou de ser representado pelo tradicional escritório Harbottle & Lewis, cujo sócio Gerrard Tyrrell assessorou a realeza por anos. E passa agora a contar com os serviços do escritório Mishcon de Reya, que defendeu Diana durante o processo de separação, concluído em 1996.

Kate Middleton prefere que filhos mais novos não sejam membros efetivos da realeza

Kate Middleton revelou que tem um plano para os dois filhos mais novos, Charlotte e Louis. O primogênito dela, George, nasceu com a missão de se tornar rei do Reino Unido. Ele sucederá o pai, o príncipe William, no comando do trono.

Um amigo dos príncipes de Gales revelou ao portal britânico Daily Beast que a duquesa deseja que os filhos mais novos não se envolvam em assuntos da realeza quando crescerem. Confira!

