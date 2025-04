Pessoa importante na vida dos príncipes William e Harry morre aos 77 anos

Príncipe William e príncipe Harry recebem a triste notícia de uma pessoa que foi fundamental para apoiá-los durante o velório da mãe, a princesa Diana

Os príncipes William e Harry receberam a triste notícia da morte de Graham Craker, conhecido como Crackers, que era ex-guarda-costas dos herdeiros do trono britânico. A morte de Crackers foi noticiada pela imprensa internacional nesta segunda-feira, 7, quando foi revelado que ele faleceu aos 77 anos.

Cracker teve um papel fundamental para apoiar William e Harry na época da morte da mãe deles, a princesa Diana. Ela faleceu aos 36 anos em agosto de 1997, quando seu carro se envolveu em um acidente fatal quando era perseguido por fotógrafos. Naquela época, o guarda-costas dos príncipes era Cracker, que estava o tempo todo ao lado dos garotos, que tinham apenas 15 e 12 anos.

Inclusive, Cracker foi o guarda-costas que caminhou com Harry e William atrás do caixão da princesa Diana no caminho até a Abadia de Westminster. Além disso, ele também dirigiu o carro com os príncipes e o pai deles, o Rei Charles III, até o local do sepultamento da princesa.

Graham Cracker trabalhou para a família real por 15 anos e se aposentou em 2001.

O ex-guarda-costas também foi citado no livro Spare, escrito por Harry para contar suas memórias dos bastidores da realeza. Em um trecho, o príncipe relembrou quando Cracker dirigiu o carro deles no velório da mãe. “O guarda-costas era Graham. Willy e eu gostávamos muito dele. Sempre o chamávamos de Crackers, achávamos isso hilário”, citou.

Memórias do guarda-costas

Em uma participação no documentário Diana: 7 Days That Shook the Windsors, o ex-guarda-costas Graham Cracker relembrou como foi acompanhar a família real na época da morte da princesa Diana.

“É difícil assimilar. Leva um tempo para absorver e você sente a necessidade de ter certeza de que o que está ouvindo é verdade. Daí em diante, é o instinto do policial para avaliar a situação e seguir em frente”, afirmou.

E completou sobre o encontro com William após a tragédia. “Talvez a parte mais emocionante daquela semana foi ver William na manhã seguinte do acidente. Vi William passeando com seu cachorro lá fora, fui até ele e disse: ‘Sinto muito, muito mesmo por ouvir as más notícias’. William disse, tristemente: ‘Obrigado’. Não querendo interferir em sua dor, continuei andando e William continuou passeando com seu cachorro”, afirmou.

