Especialista alerta sobre traumas de Daniele Hypolito após BBB 25: 'Pressão emocional'

Após sua eliminação do reality show da Globo, Daniele Hypolito confessou que o BBB 25 despertou seus traumas que já haviam sido superados

No dia 6 de abril, Daniele Hypolito foi eliminada do BBB 25. Ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, a ginasta justificou que sua conduta no reality show da Globo estaria relacionada a traumas antigos. A irmã de Diego Hypolito ainda pontuou que o confinamento despertou medos que já haviam sido superados há anos. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Cintia Castro fala sobre o relato da ginasta.

"Daniele Hypólito, nos oferece um olhar introspectivo sobre a complexidade da experiência humana em situações estressantes como um reality show. A pressão constante enfrentada por participantes do BBB 25, com suas câmeras ininterruptas e avaliações públicas, faz que se torne absolutamente normal que, sob estresse intenso, antigos medos e ansiedades possam ressurgir, desafiando nossa estabilidade emocional e que podem ativar memórias de estresse ou ansiedade, trazendo à tona questões que pensávamos estar superadas. O estresse crônico, que vem da pressão diária, não apenas afeta o bem-estar psicológico, mas também pode desencadear reações emocionais inesperadas", explica.

A ginasta contou que seus medos, que estavam quase sendo deletados, voltaram à tona durante sua participação no BBB 25. Para a CARAS Brasil, a psicanalista destaca que isso é algo normal, principalmente em função do confinamento.

"Pode sim reativar traumas, principalmente devido à pressão emocional e à convivência forçada. Nesse ambiente fechado, situações de estresse, desentendimentos e isolamento podem trazer à tona experiências passadas dolorosas. A falta de privacidade e o constante julgamento do público intensificam essa dinâmica, fazendo com que questões não resolvidas sejam reexaminadas", aponta.

"É importante que os participantes tenham estratégias para manejar suas experiências e emoções, como promover momentos de reflexão, pode ajudar a identificar gatilhos emocionais antes que eles se tornem opressivos. Práticas como a meditação, conversas abertas com colegas de confinamento, estabelecer horários para atividades que promovem o bem-estar, como exercícios físicos, momentos de descontração, pode ajudar a minimizar a ativação de traumas ao oferecer uma sensação de controle e normalidade", acrescenta.

Além disso, Dra. Cintia Castro destaca que os próprios brothers podem se ajudar enquanto estão disputando o reality show: "É fundamental que os participantes busquem apoio uns aos outros. A solidariedade e a construção de conexões significativas podem transformar a experiência de confinamento em algo mais suportável, diminuindo a carga emocional de velhos medos e inseguranças".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniele Hypolito 🤸🏻‍♀️ (@danyhypolito)

Leia também: Por que Daniele Hypólito parou de competir? Ex-atleta se aposentou com 37 anos