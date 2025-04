Cristiana Oliveira encara desafio na carreira: 'Completamente diferente de tudo que eu já fiz'

Cristiana Oliveira está em cartaz com a peça 'Corte Fatal'; em entrevista à CARAS Brasil, ela detalha o espetáculo e revela sobre comédia

Já imaginou assistir um espetáculo interativo em que a plateia se transforma em personagem? Corte Fatal apresenta uma história marcada por mistério e um elenco repleto de grandes atores, e um destes nomes é da atriz Cristiana Oliveira (61). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre o espetáculo e confessa desafio na carreira: "Completamente diferente de tudo que eu já fiz".

Após encerrar temporada com a peça de sucesso Cá Entre Nós, com Suzy Rêgo (57) e Eduardo Martini, Cristiana se aventou no espetáculo Corte Fatal, ela confessa sobre o convite:"Quando eu vi o elenco, eu me apaixonei, porque são colegas meus que eu adoro, admiro, elenco bárbaro".

O grande diferencial do espetáculo é a interação quase que integral com a plateia. A energia tradicional se transforma ainda mais com a aproximação de todos para o 'centro do palco'. Cristiana Oliveira revela sobre esta dinâmica.

"É uma peça muito diferente do que eu já fiz até hoje, eu acho que para todos os atores. É uma peça que você interage com o público [..] É completamente diferente de tudo que eu já fiz. É uma grande brincadeira, mas que o público se envolve de um jeito que para mim é surpreendente", afirma.

DO RISO AO DRAMA

Cristiana Oliveira ganhou destaque nacional ao protagonizar a novela Pantanal(1990), onde interpretou Juma Marruá, um papel de forte carga dramática. Além disso, atuou em outras produções dramáticas, como De Corpo e Alma (1992) e Por Que Você Não Chora? (2020). Ao que ela revela.

"Eu tenho feito comédias ultimamente. Eu não sei o o que que as pessoas me acham engraçada, mas eu estou sendo convidada muito. Eu não sou comediante. Eu sou uma atriz mais dramática, mas eu acho que tem tem surgido trabalhos assim em todas as áreas [...] Eu tenho testado coisas novas, isso é bacana", finaliza a atriz Cristiana Oliveira.

