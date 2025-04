Afilhado da rainha Elizabeth II morre após ferimento fatal

Causa da morte do afilhado da rainha Elizabeth II chama a atenção dos fãs da família real britânica. Saiba quem ele era

A família real britânica foi surpreendida com a morte de Lord Charles O’Hagan, que era afilhado da rainha Elizabeth II. De acordo com o site Daily Mail, ele faleceu aos 79 anos após sofrer um ferimento fatal.

Lord Charles O’Hagan estava internado em um hospital desde o dia 23 de março, quando deu entrada no local com um ferimento na cabeça. Ele teve um hematoma subdural, que é uma condição na qual há o acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. A morte dele aconteceu em decorrência das complicações do ferimento.

Charles nasceu em 6 de setembro de 1945 e era filho de Thomas Edward Towneley Strachey e Lady Mary Sophia Palmer. O pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial e foi Major das Forças Especiais. E a mãe dele foi dama de companhia da Rainha Elizabeth quando ela era apenas princesa e a acompanhou no nascimento do Rei Charles III. Por sua vez, o Lord Charles se tornou pajem de honra na coroação da rainha.

Lord Charles estudou em Oxford e foi casado tries vezes. Ele foi membro do Parlamento Europeu entre as décadas de 1970 e 1990. Em sua velhice, ele tinha um histórico de quedas e confusão mental.

