Cláudia Abreu revela motivo para voltar às novelas após nove anos: 'Me sinto viva'

A CARAS Brasil esteve presente na coletiva de imprensa de Dona de Mim, nova trama das 19h, e conversou com Cláudia Abreu sobre seu retorno; confira!

"Me sinto viva": é assim que Cláudia Abreu (54) define seu retorno às novelas, após nove anos afastada. A atriz marca seu retorno na faixa das 19h como Filipa, em Dona de Mim(Globo), e revela que o motivo principal para a decisão foi a saudade recíproca que dividia com o público.

Cláudia Abreu conta que quando terminou A Lei do Amor (Globo, 2016) , sua última novela, tinha o desejo de fazer séries e se dedicar a outras plataformas. E deu certo: ela esteve em Desalma(Globoplay), Sutura(Globoplay), no cinema e em cartaz no teatro há mais de dois anos.

"Minha vida estava muito cheia com outras coisas e, por acaso, não apareceu uma novela que eu tive vontade de fazer", conta, em coletiva de imprensa em que a CARAS Brasil esteve presente. Porém, tudo mudou com o convite de Rosane Svartman (55) e Allan Fiterman (52) para Dona de Mim.

"Aí veio o Allan, que é um antigo parceiro com quem fiz Geração Brasil e Cheias de Charme, e ele é uma pessoa que tem um convite irresistível... e a Rosane, já tínhamos um desejo de trabalhar juntas há um tempo. O convite dos dois foi um combo que naao deu para recusar."

Abreu diz que, além do convite irrecusável, o público também a motivou. Ao longo de suas viagens pelo Brasil, com seus espetáculos no teatro, era comum ouvir de integrantes da plateia que queria vê-la novamente na televisão.

"O público da TV aberta talvez não tenha condição de ver streaming, ir ao cinema, ao teatro... é bom escutar e não abandoná-lo. Comecei na TV aos 16 anos, é um público que se não pode abandonar, esquecer. É um publico que muitas vezes só tem a novela. É um reencontro, uma saudade recíproca."

Para além do sentimento que o retorno proporciona, a artista também diz que sente a diversão da faixa das 19h e do reencontro com Tony Ramos(76), intérprete de seu par romântico, Abel, o dono da fábrica de lingerie Boaz. Para ela, as histórias do horário são mais frenéticas, e é importante estar sintonizado ao tom da novela.

"Você não deixa de ser uma atriz pelo horário que faz. Mas, cada horário de novela tem sua linguagem. Tem um tempo interno como teria em uma novela das 21h, nas 19h é diferente. Vejo que estou em uma novela do presente, que não está tentando falar algo que não está acontecendo no momento no Brasil, culturalmente e socialmente. Me sinto viva, muito feliz de voltar as novelas."

