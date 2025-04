Rei Charles e Rainha Camilla completam 20 anos de casamento com celebração na Itália

Nesta segunda-feira, 7, Rei Charles e Rainha Camilla comemoram duas décadas de união em passeio pela Itália; confira os registros

Para celebrar os 20 anos de união, o rei Charles III e a rainha Camilla escolheram a Itália como destino especial. Nas redes sociais da Família Real Britânica, o casal compartilhou uma mensagem comemorativa para marcar a ocasião nesta segunda-feira, 7.

"Ao iniciarmos nossa primeira visita à Itália como rei e rainha, estamos muito ansiosos para celebrar nosso vigésimo aniversário de casamento em um lugar tão especial — e com pessoas tão maravilhosas! Até breve, Roma e Ravena!", escreveram, em mensagem assinada por ambos.

Na publicação, os dois aparecem em um jardim, com Camilla vestindo um elegante modelo branco. Nos comentários, seguidores da realeza celebraram o marco com mensagens de carinho: “Bem-vindos à Itália e o mais feliz aniversário para Suas Majestades!”, escreveu um admirador.

Charles e Camilla desembarcaram no país europeu para uma visita de Estado que deve se estender por quatro dias. Durante esse período, o monarca fará um discurso no Parlamento italiano, em Roma. Em meio ao tratamento contra um câncer de próstata, esta é a 17ª vez que Charles visita oficialmente o país e, também, sua primeira viagem internacional em 2024.

Saúde do Rei Charles

O Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira, 31, uma nova nota referente ao estado de saúde de Rei Charles III. Isso porque o monarca foi internado na última quinta-feira, 27, devido a efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. Após receber alta, a atualização diz que ele deverá voltar ao trabalho ainda nesta semana.

Segundo o comunicado, o monarca de 76 anos “passou um final de semana tranquilo” em uma das propriedades de campo da família real britânica.

Embora alguns compromissos do rei tenham sido cancelados, ele foi confirmado em uma solenidade na terça-feira, 1, e manteve sua viagem para a Itália com a Rainha Camilla no dia 7 de abril.

