Meghan Markle revela diagnóstico 'assustador, raro e grave'

Esposa do príncipe Harry, Meghan Markle revela que descobriu um problema de saúde raro e grave no pós-parto dos filhos, que a deixou em risco

Esposa do príncipe Harry, a duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um diagnóstico que recebeu após o nascimento dos filhos: a pré-eclâmpsia pós-parto . Os filhos dela já estão grandes e só agora ela revelou o que sofreu na época em que deu à luz uma das crianças, mas não especificou o ano em que tudo aconteceu. Meghan desabafou ao contar que correu risco e teve uma experiência assustadora.

O assunto surgiu durante a participação dela no podcast Confessions of a Female Founder. Lá, ela contou que teve pré-eclâmpsia pós-parto, que é um diagnóstico raro e grave, que pode acontecer em até seis semanas após o nascimento do bebê e é caracterizado pela pressão alta e excesso de proteína na urina no pós-parto . Na conversa, Meghan disse que ela e a outra convidada, Wolfe Herd, sofreram com o problema de saúde que é potencialmente fatal caso não tratado a tempo.

“Nós duas tivemos experiências muito parecidas - embora não nos conhecêssemos na época - com o pós-parto. Ambas tivemos pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia pós-parto”, disse ela, que ainda desabafou: “ É tão estranho e assustador. E você ainda está tentando fazer malabarismos com todas essas coisas, e o mundo não sabe o que está acontecendo silenciosamente. Essas coisas são grandes sustos médicos ”.

Então, a outra convidada concordou com Meghan e disse: “É vida ou morte, de verdade”.

Meghan Markle é mãe de Archie, de 5 anos, e de Lilibet, de 3 anos, frutos do casamento com príncipe Harry. Hoje em dia, eles vivem na Califórnia, Estados Unidos, após se afastarem da família real britânica.

Diagnóstico de pré-eclâmpsia pós-parto pode ser fatal para as mães

De acordo com o site Daily Mail, a pré-eclâmpsia pós-parto pode ser fatal para as mães. Neste diagnóstico, a mulher desenvolve a pressão alta e o excesso de proteína na urina após o nascimento do bebê. O quadro se desenvolve, normalmente, nas primeiras 48 horas após o parto, mas também pode surgir em até seis semanas depois da chegada do bebê.

Caso não tenha o tratamento adequado, este diagnóstico pode levar a mulher a sofrer convulsões, danos nos órgãos, derrame e até o óbito. Os sintomas incluem a pressão alta, dor de cabeça, mudanças na visão, dor na parte superior da barriga e nas costelas, náuseas, vômitos e falta de ar.

Este quadro é diferente da pré-eclâmpsia na gravidez, que some quando a criança nasce.

Maternidade

Ainda no podcast, Meghan Markle contou que faz de tudo para ter o equilíbrio entre trabalho e maternidade. Tanto que ela faz questão de trabalhar em homeoffice para acompanhar o crescimentos dos filhos. “Nos tornamos mães na cultura pandêmica, quando há o trabalho em casa. Não saio de casa para ir ao escritório, meu escritório é em casa. Lili ainda tira uma soneca. Ela acorda cedo e tira uma soneca, e ela só vai em meio período para a pré-escola. Se ela acordar e quiser me encontrar, ela sabe onde ir, mesmo que minha porta do escritório esteja fechada. Ela fica sentada no meu colo durante as reuniões com os executivos. Eu não trocaria isso por nada. Não quero perder esses momentos. Não quero perder a hora de pegá-los se for preciso”, disse ela.

