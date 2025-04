Eliana mostra cliques inéditos do casamento de Ana Maria Braga

"O amor se celebra", afirmou a apresentadora Eliana ao compartilhar registros inéditos do casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Eliana usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para compartilhar alguns cliques inéditos do casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda. A apresentadora e o jornalista oficializaram a união na última sexta-feira, 4, em São Paulo.

Em seu perfil oficial, a loira compartilhou fotos e vídeos da cerimônia. Além disso, a apresentadora e seu marido, Adriano Ricco, posaram sorridentes com os noivos e também com outros famosos que marcaram presença no evento como Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Tati Machado, entre outros.

Ao dividir os registros, Eliana deixou um recado um importante. "O amor se celebra, e nunca vem cedo ou tarde demais. Chega quando deve chegar. Floresce em cada encontro de alma. Que a beleza desse sentimento atemporal nos inspire sempre, como você me inspira Ana Maria Braga. Te amo", declarou ela na legenda da publicação.

No dia do casamento, Eliana fez um post para mostrar os detalhes do seu look. Para a cerimônia, a apresentadora escolheu vestido longo e fluido na cor azul claro. Para completar a produção, ela apostou nos cabelos soltos e uma maquiagem leve. Já seu marido, esbanjou elegância com um terno bege. "E lá vamos nós celebrar o amor", disse a famosa.

Confira:

Ana Maria Braga compartilha bastidores de casamento

Após celebrar seu casamento em uma cerimônia intimista, Ana Maria Braga compartilhou, nesta segunda-feira, 7, um vídeo inédito dos bastidores do matrimônio com Fábio Arruda, realizado na última sexta-feira, 4.

No vídeo compartilhado, a apresentadora exibiu detalhes dos preparativos para o grande dia, incluindo maquiagem, cabelo e até mesmo a preparação do noivo. "Nunca desista do amor. Ele pode estar por aí te procurando. A&F 04/04/2025", declarou a famosa na legenda da publicação. Veja a publicação!

