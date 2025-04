Lúcia Veríssimo fala sobre casamento de 12 anos à distância: 'Não sinto'

A atriz Lúcia Veríssimo, que vive um casamento à distância, revelou não sentir 'saudade o tempo inteiro' da esposa

A atriz Lúcia Veríssimo abriu o coração ao falar sobre seu casamento de 12 anos com a produtora paulista Tay Saad. Em entrevista recente ao podcast 'Tantos Tempos', a artista revelou que o casal mantém um relacionamento à distância, uma vez que moram em cidades diferentes e, às vezes, até em países distintos.

Lúcia, que se divide entre temporadas na Europa e em sua fazenda no interior de Minas Gerais, explicou como lida com a ausência da companheira. De acordo com a veterana, elas se falam todos os dias e se encontram em um intervalo de até três meses.

"Não sinto saudade o tempo inteiro. Por exemplo, eu agora tenho um casamento, há 12 anos, que a gente vive em cidades diferentes, mas vivíamos em países diferentes, às vezes em continentes diferentes. Claro, se fala todo dia, se vê a cada dois, três meses, no caso de países. Agora, eu não via há três meses, e eu não penso: ‘Ah, eu estou com saudade'", declarou ela.

"Eu tenho meu cotidiano, minha vida. Quando eu chego, que eu olho, eu digo: ‘Nossa Senhora, que saudade imensa que eu estava de você’. Então, você demora aquilo de uma vez. Não é homeopático", completou Lúcia Veríssimo. Discreta, a atriz costuma fazer raras aparições públicas com a esposa.

Lúcia Veríssimo fala sobre fazenda atingida por incêndio

Em 2024, a atriz Lúcia Veríssimo usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre seu estado de saúde após o incêndio em sua fazenda. Na época, a artista, que se afastou da TV para se dedicar à natureza e aos cuidados de sua propriedade no interior de Minas Gerais, contou que estava se recuperando de problemas respiratórios causados pelo incidente.

"Quero agradecer muitíssimo por todas as manifestações de carinho e apoio que recebi de todos os amigos que me mandaram mensagens e foram incansáveis ligando sempre, diariamente, para saber sobre a queda da mamãe, o incêndio e minha saúde", iniciou.

"Agora, estou respirando melhor, tossindo bem menos e já estou conseguindo dormir deitada. Então, tá tudo certo. Sigamos! A melhor coisa que a gente tem a fazer aqui e agora é seguir com fé", completou Lúcia.

Leia também: Lúcia Veríssimo elege melhor atriz da nova geração: 'Considero a melhor'