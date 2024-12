Descubra tradição secular do Natal na Família Real que Kate Middleton quer quebrar

Kate Middleton sempre pensou em promover mudanças na celebração de fim de ano da monarquia e dessa vez quer promover a mudança em prol dos filhos

Kate Middleton aparentemente quer mudar uma tradição centenária do Natal na Família Real que ela sempre considerou "estranha" e que realmente foge do comum da maioria das famílias no Ocidente, inclusive no Reino Unido, segundo informações do site 'Daily Beast'.

A duquesa quer abandonar o hábito de fazer a troca de presentes na véspera e não logo depois da meia-noite ou ainda "depois da passagem do Papai Noel" como na maioria dos lares. "Ela sempre achou muito esquisito isso", resumiu uma fonte da monarquia próxima a ela.

Esta tradição da troca dos presentes precoce remonta uma "tradição alemã", introduzida pela Rainha Vitória e seu marido germânico, o Príncipe Albert, que remonta o século 19. Porém, como tudo na Família Real, há prós e contras.

Uma mudança no ritual implica em deixar os três filhos de Kate com William - George, de 11 anos, Charlotte, nove anos e Louis, seis anos um pouco magoados, já que a vida inteira eles estão acostumados a abrir seus presentes na véspera de Natal. Na prática, eles teriam que esperar mais um dia para isso.

"Imagino que isso continuará este ano em Sandringham [local onde a realeza costuma passar as festas de fim de ano] de alguma forma, mas tudo será muito mais descontraído e terá um sabor de classe média. Você pode apostar que eles darão presentes adequados um para o outro e para as crianças no dia de Natal", contou o mesmo informante, que destacou a preocupação do casal real em sempre manter os pés dos pequenos "fincados" no chão, ou seja, sem opulência ou extravagâncias.

Segundo a correspondente da realeza Jennie Bond, é possível imaginar a lista de presente das crianças de Middleton e William. “Imagino que haverá algumas aulas de voo para George, talvez algo relacionado a Taylor Swift para Charlotte, e qualquer coisa aventureira para o pequeno Louis - ele provavelmente está em uma idade de querer coisas como um skate", finalizou.

Kate Middleton faz rara declaração sobre seu diagnóstico de câncer

Kate Middleton passou por momentos desafiadores em sua vida pessoal em 2024. Logo nos primeiros meses do ano, a esposa do príncipe William passou por uma cirurgia e recebeu o diagnóstico de câncer. Rapidamente, ela iniciou o tratamento de quimioterapia e o finalizou em setembro.

Agora, após enfrentar uma fase bastante delicada, Kate deu uma rara declaração sobre a doença. Em conversa com Paloma Faith na sexta-feira, 6, a princesa de Gales comentou a respeito de sua jornada contra a doença e confessou que não esperava ser surpreendida com tanta coisa este ano.