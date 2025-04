Priscilla revela por que não deixaria filhos trabalharem na TV: 'Nem a pau'

A cantora Priscilla (ex-Alcântara) revelou que, se tivesse filhos, não os deixaria seguir carreira como estrelas mirins na TV

A cantora Priscilla (ex-Alcântara), ganhou fama nacional aos 9 anos ao apresentar o programa Bom Dia & Cia, do SBT. Hoje, ela acredita que o meio artístico pode não ser o mais adequado para crianças e revela que, se tivesse filhos, não os deixaria seguir carreira como estrelas mirins na TV. A artista falou sobre o assunto durante participação no videocast do Canal UOL, desta terça-feira, 8.

"Não acho que é lugar de criança. Eu acho que a criança pode e deve se desenvolver artisticamente, mas vai numa escola de arte. [...] Televisão é um mundo pesado até pro adulto", disse. Priscilla acredita que o ambiente artístico não é adequado até que seus futuros filhos atinjam a maioridade e tenham autonomia para decidir. "Antes disso, nem a pau", completou.

Ela ainda relembrou sua experiência de crescer sob os holofotes. "Minha jornada foi muito densa, muito pesada, porque infância, adolescência é um momento onde a pessoa se desenvolve. Tudo foi muito rígido para mim. Eu não tive como viver uma infância, uma adolescência normal", contou.

Ela recordou que, na época, não podia realizar atividades consideradas normais para sua idade, como sair com amigos, fazer as unhas ou pintar o cabelo. Além disso, apesar da legislação prever uma carga horária máxima de seis horas diárias para menores, sua experiência com o trabalho infantil no meio artístico foi bem diferente. "Trabalhava 'um pouquinho' mais", relatou.

Priscilla, que foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada, na época não compreendia os impactos de uma rotina intensa em sua saúde mental. "Tinha crise de ansiedade durante o programa, mas ninguém sabia o que era".

Priscilla Alcantara relembra o início da carreira na música

A cantora e apresentadora Priscilla relembrou o início de sua carreira na música e contou que teve o primeiro contato com o universo musical na igreja com a sua família. "A música chegou na minha vida através dos meus pais, que sempre foram músicos. Eu cresci praticamente dentro de uma igreja local e toda a minha família era envolvida com a parte musical da igreja", recordou.

Minhas primas, meus pais... A minha vida inteira, eu cantei na igreja, desde antes de criar memórias, eu já fazia isso. E a fé, tem um valor importante para cada pessoa, cada um tem a sua experiência. A minha foi onde eu construí minha base espiritual, foi onde eu desenvolvi meus dons, meus talentos, minha habilidade de viver em comunidade”, disse. Confira!

