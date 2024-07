Detalhe em foto do príncipe George chama a atenção

Príncipe George completou 11 anos de idade e usou um acessório inusitado para sua foto oficial da realeza. Confira os detalhes

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George acaba de completar 11 anos de idade. Para celebrar a data especial, a família real britânica compartilhou uma foto oficial dele feita por sua mãe. Porém, um detalhe roubou a cena: a pulseira da amizade.

Na foto, George apareceu com blazer e camisa, e também usou uma pulseira feita de barbante. O item lembra a tendência das pulseiras da amizade dos fãs da cantora Taylor Swift durante a The Eras Tour, quando os fãs produziam pulseiras com miçangas.

Inclusive, a pulseira não é algo que apenas George está usando. A irmã dele, princesa Charlotte, também já apareceu com pulseiras de barbante em seu braço há poucos dias. E, acima de tudo, até o Rei Charles III entrou na brincadeira.

Há poucos dias, o Rei Charles III participou de um evento oficial no Parlamento Britânico, com direito a coroa rara e tudo, e também apareceu com a pulseira de barbante. A onda da pulseirinha da amizade na família real pode ter sido algo que surgiu com as crianças e os adultos decidiram aderir para fazer a alegria dos pequenos.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.