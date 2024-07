Pulseira do Rei Charles III chama a atenção e gera especulações

Pulseira da amizade? Rei Charles III aparece com acessório que não é uma joia em evento oficial e gera burburinhos na internet

O Rei Charles III virou assunto na internet por causa de um acessório nada comum para um monarca. Com um acervo invejável de joias e itens de luxo a sua disposição, ele surpreendeu ao usar uma pulseira básica e inusitada durante um evento da realeza britânica.

Nesta quarta-feira, 17, Charles marcou presença na Abertura do Parlamento em Londres, Inglaterra, e fez até desfile de carruagem pelas ruas da cidade ao lado da rainha Camilla. Ao ser fotografado de vários ângulos, ele exibiu sua pulseira listradinha de vermelho e amarelo no pulso .

Com isso, os internautas se questionaram: será que é uma pulseira da amizade? Como várias crianças e adolescentes têm o costume de dar pulseiras de amizade para seus colegas, o acessório do rei pode ter uma relação com a neta dele, a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e príncipe William .

De acordo com o site Daily Mail, a pulseira do rei poderia ter sido um presente da neta. Isso porque, há poucos dias, Charlotte também apareceu com uma pulseira simples durante um evento oficial ao lado da mãe. A semelhança entre os itens despertou a possibilidade de ser uma pulseira da amizade entre avô e neta.

No entanto, o Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou sobre qual é a verdadeira história e significado da pulseira inusitada do rei Charles.

Rei Charles III com sua pulseira - Foto: Getty Images

Susto em evento oficial

O Rei Charles III e a esposa, rainha Camilla, estavam em um evento em Jersey no último final de semana quando foram retirados às pressas do local. Isso porque a segurança da realeza britânica tomou uma atitude radical.

De acordo com o site da revista People, Charles e Camilla foram interrompidos durante um evento para serem evacuados em uma medida de segurança. Fontes revelaram que o rei e a rainha foram avisados pela equipe de segurança de que deveriam deixar o local imediatamente. Os dois obedeceram na mesma hora.

O local foi examinado pela equipe de segurança e o alerta de risco foi descartado, demonstrando que era apenas um alarme falso. Este susto aconteceu apenas dois dias depois do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter sido atingido por um tiro de raspão em um comício.

Depois que o perigo foi descartado, Charles e Camilla retomaram a agenda de compromissos do dia.