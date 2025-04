Rainha Camilla revela o segredo do casamento de 20 anos com Rei Charles III

Após completar 20 anos de casamento com o Rei Charles III, Rainha Camilla revela o que é necessário para ter uma união duradoura

A rainha Camilla surpreendeu ao contar qual é o segredo do seu casamento de 20 anos com o rei Charles III. Os dois celebraram o aniversário de casamento na quarta-feira, 9, enquanto estão em turnê oficial pela Itália como compromissos da agenda da realeza. Por lá, ela falou com a imprensa sobre sua união.

Camilla foi questionada sobre qual é o segredo para um casamento de 20 anos e ela destacou a parceria do casal.

"Qual é o segredo? Não sei... Acho que é só uma espécie de amizade, na verdade. Rir das mesmas coisas, seguir em frente. Acho que fazer isso (compromissos públicos) ocupa a maior parte do tempo. Estamos sempre indo em direções diferentes, como navios que se cruzam à noite. Passamos um pelo outro em alta velocidade", disse ela.

No dia do aniversário de casamento, o casal real mostrou um vídeo com imagens românticas deles ao longo dos anos ao som da música How Sweet It Is, de James Taylor. “20 anos felizes”, escreveram na legenda do post.

Atitude do Rei Charles III para proteger a esposa

O rei Charles III tomou uma atitude para evitar uma crise de segurança na casa de campo de sua esposa, a rainha Camilla. De acordo com o site Daily Mail, ele gastou o valor de 3 milhões de libras - cerca de R$ 22 milhões - para comprar uma casa que era vizinha da propriedade da esposa para evitar que um salão de festas fosse construído no local.

A publicação informou que a casa iria ser vendida para uma empresa que alugaria o local para realizar cerimônias de casamento. Porém, o rei não quis que uma casa de eventos fosse construída ao lado do refúgio de descanso da esposa. Assim, ele pagou para que a casa se tornasse propriedade da família real.

A casa fica em Wiltshire e é o local para onde Camilla vai quando quer ficar longe do público. A rainha ficou aflita quando ouviu os rumores sobre a venda da casa do vizinho, já que seu sossego iria chegar ao fim com visitantes todo final de semana e som alto.

Charles usou seu próprio dinheiro para comprar a mansão e torná-la uma casa de sua família, que será alugada para alguém de confiança. Ele tomou a atitude para proteger a segurança da esposa, já que não queria um grande trânsito de pessoas no local onde a rainha vai para descansar.

Vale lembrar que Camilla comprou a casa de campo em 1995, logo depois de se separar de Andrew Parker Bowles. Ela pagou cerca de 850 mil libras no local, que foi construído em 1860.

