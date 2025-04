Príncipe Harry afirma que seus ‘piores medos foram confirmados’

Após acompanhar audiências na justiça britânica, príncipe Harry faz desabafo após ter sua segurança removida por deixar o trabalho na realeza

O príncipe Harry fez um desabafo após acompanhar as audiências na justiça sobre o seu processo por ter perdido a segurança oficial ao deixar o cargo de membro ativo da realeza britânica. Ele rompeu com o trabalho oficial na família real britânica e se mudou para os Estados Unidos com a família. Com isso, a organização que cuida da segurança da família real tirou os privilégios dele, que entrou na justiça para dizer que ainda precisa de uma segurança especial quando estiver em solo britânico para proteger sua família.

Em desabafo com a equipe da revista People na saída do tribunal, Harry disse que seus “piores medos foram confirmados pela divulgação legal completa deste caso - e isso é realmente triste” , disse ele. O herdeiro ainda disse que sua intenção era mudar de país com a esposa, Meghan Markle, mas ainda continuar representando a realeza britânica de longe. “Estávamos tentando criar uma casa feliz”, afirmou.

A People ainda revelou que os rumores dizem que a retirada da segurança oficial de Harry e sua família teria sido uma tática de controle - sem a proteção, ele voltaria para o Reino Unido para ser um membro ativo da família real. No entanto, ele seguiu nos EUA e entrou com um processo na justiça contra a decisão de deixá-lo sem proteção.

Harry já disse que luta pela segurança de sua família porque não se perdoaria se acontecesse com Meghan Markle e os dois filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3 anos.

Por que Harry entrou na justiça contra seu próprio país?

O príncipe entrou na justiça para pedir que sua família seja protegida no nível da família real. Porém, a justiça diz que ele perdeu seus direitos de proteção ao abandonar o cargo oficial. A advogada dele, Sra. Fatima, disse que o príncipe sente que teve um “tratamento diferente, injustificado e inferior” sobre a decisão de sua proteção.

A advogada ainda disse: “Em 8 de janeiro de 2020, o Duque de Sussex e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais e trabalhadores em tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar com seus deveres em apoio à falecida Rainha como membros da família real financiados privadamente”.

Segundo a defesa de Harry, o órgão responsável pela segurança da realeza não seguiu as próprias regras ao decidir tirá-lo do alto escalão de segurança quando ele anunciou que estava se afastando dos deveres reais. Isso porque o órgão deveria ter realizado uma avaliação específica sobre as necessidades de Harry e sua família antes de tirar sua proteção imediata.

No processo, o príncipe Harry pede para que tenha guarda-costas armados quando estiver no Reino Unido com sua família e que os custos devem ser pagos pelo governo. Ele faz o pedido porque diz que seus filhos não podem se sentir seguros em casa porque não possuem proteção policial.

Príncipe Harry em Londres - Foto: Getty Images

Leia também: Pessoa importante na vida dos príncipes William e Harry morre aos 77 anos