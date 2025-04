Rei Charles e Rainha Camilla esbanjam romantismo em vídeo especial

Rei Charles III e Rainha Camilla comemoram os 20 anos de casados com vídeo repleto de imagens românticas do casal real

O Rei Charles III e a Rainha Camilla só tem o que comemorar ao completarem 20 anos de casados. Os dois estão na Itália para uma viagem oficial da realeza britânica, mas não deixaram de celebrar o amor deles.

Nas redes sociais, o casal real mostrou um vídeo com imagens românticas deles ao longo dos anos. Eles completar os 20 anos de união nesta quarta-feira, 9, e apareceram em uma coletânea de fotos ao som da música How Sweet It Is, de James Taylor.

“20 anos felizes”, escreveram na legenda do post.

Rainha Elizabeth II não foi ao casamento civil do filho

Rei Charles III e Rainha Camilla se casaram em 9 de abril de 2005 com duas cerimônias, sendo uma no civil e outra no religioso. Porém, a mãe dele, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), só foi em uma delas.

A mãe do noivo se recusou a ir ao casamento civil e o motivo foi revelado na época. A união civil de Charles e Camilla aconteceu com a presença de apenas 28 convidados, incluindo os filhos dele, os príncipes William e Harry. Porém, os pais dele, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip (1921-2021), não foram ao evento.

De acordo com o site da revista People, a rainha disse que não era apropriado que ela estivesse em um casamento de duas pessoas que se divorciaram de seus parceiros anteriores, já que ela era a chefe da Igreja da Inglaterra.

Com isso, a mãe e o pai do noivo só foram ao casamento religioso, que foi uma benção na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. Na igreja, Charles e Camilla foram fotografados com a rainha na saída do local. A presença deles na igreja foi bem vista pelos especialistas da família real, já que foi uma forma de demonstrar o apoio deles par ao filho mais velho, que se casou com o amor de tantos anos.

