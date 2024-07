Príncipe George encanta em foto oficial no dia do seu aniversário

Kate Middleton e príncipe William compartilhar nova foto oficial do filho mais velho, príncipe George, no dia do 11º aniversário do menino

Filho mais velho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George completou 11 anos de idade. Para marcar o dia do aniversário do menino, a família real britânica divulgou uma nova foto do herdeiro do trono do Reino Unido.

Na imagem, feita pela mãe, George apareceu sorridente enquanto usava terno e camisa branca. A imagem em preto e branco encantou os fãs da realeza. “Desejamos um feliz aniversário para o príncipe George”, escreveram na legenda.

Recentemente, um especialista na família real contou sobre a educação que William e Kate estão dando para George e seu irmãos. O escritor Robert Hardman contou que os pais estão preocupados em fazer a transição dos filhos para a vida pública de forma tranquila.

“William está tentando normalizar isso. Com George, há uma sensação de que a prioridade é que e seus irmãos não desistam, que não seja assustador, que eles entendam e que faça parte da vida deles. Sabemos que eles são uma família muito unida. Muito do que eles fazem com as crianças é normalizar a vida e não fazer com que se sintam como se estivessem em uma gaiola dourada”, declarou.

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.