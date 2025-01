Tadeu Schmidt passa virada de ano dentro de casa para acalmar cachorra: 'Jeito inédito'

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para compartilhar como foi sua virada de ano. Veja o vídeo!

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para compartilhar como foi sua virada de ano. Em um post no feed do Instagram, ele contou que passou o Réveillon dentro de casa com sua cachorrinha Birdie, que precisou de companhia durante o estouro dos fogos de artifício.

No vídeo compartilhado, ele aparece com o animal doméstico no colo. "Passei o Réveillon de um jeito inédito na minha vida: do ladinho da Birdie, pra ela não ficar tão estressada com os fogos", escreveu o apresentador na legenda. E completou: "Contagem regressiva sentado no chão da cozinha foi a primeira vez! Mas funcionou! No colo, ela ficou tranquila. Viva 2025!!!"

Nos comentários, os internautas se sensibilizaram ao verem o momento. "Pais de pets vão entender", disse uma. "Passamos muitos réveillons assim, agora que não temos mais o Spike sentimos falta", lamentou outra. "Feliz Ano Novo!!! Vc se tornou um adorável pai de Pet", comentou uma terceira.

Veja como foi:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Tadeu Schmidt se surpreende com momento em família

Recentemente, Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para compartilhar um momento raro com sua família. Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma foto que sua família aparece reunida e disse estar surpreso com o encontro. Na imagem, ele aparece ao lado de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, das filhas, Valentina e Laura, e do animal de estimação da família.

"Aconteceu! Pela primeira vez! Hoje, me surpreendi com a família toda reunida, de bobeira, no fim do dia, e disse: “Que legal! Nós quatro juntos!” Aí, parei, pensei e corrigi: “Nós quatro, não. Nós CINCO!” Birdie Schmidt transformou nosso quarteto num quinteto", escreveu ele na legenda. Veja mais!

Leia também: Tadeu Schmidt curte teatro com a esposa e as filhas