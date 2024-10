Tadeu Schmidt curte teatro com a esposa e as filhas

Tadeu Schmidt aproveitou o tempo livre para conferir uma peça de teatro ao lado da esposa Ana Cristina e das filhas Valentina e Laura

Na última quinta-feira, 24, Tadeu Schmidt aproveitou o tempo livre para curtir a família. O jornalista foi ao teatro acompanhado pela esposa Ana Cristina e pelas filhas Valentina, de 21 anos, e Laura, de 19.

Em seu Instagram Stories, Tadeu mostrou momentos da noite especial. Primeiro, ele fez questão de postar uma selfie. "Família reunida para uma nova aventura", escreveu ele.

Depois, Tadeu mostrou a família já dentro do teatro e fez mistério sobre o que eles foram assistir. "Advinha...", disse ele.

Por fim, o apresentador mostrou que a família foi assistir ao musical Elvis e até posaram com o ator principal. "Posso dizer com certeza! É oficial: Elvis não morreu!!! Ele só mudou de nome. Agora se chama Leandro Lima! Que voz! Que elenco! Que show", elogiou Tadeu.

Aniversário

Dia de festa na casa de Tadeu Schmidt! Recentemente, o apresentador do BBB, da Globo, completa 50 anos de vida e aproveitou o momento especial para compartilhar uma análise de sua trajetória.

Em comemoração a data especial, o comunicador publicou um ensaio de fotos nas redes sociais e celebrou a chegada da nova idade em grande estilo. "Podem me chamar de cinquentão! Estou achando o máximo! Viva! Viva o aniversário de 50 anos!", vibrou Tadeu na legenda do post.

"Quando Dona Janira e seu Oswaldo viram aquela criança nascer, jamais imaginaram que, 50 anos depois, haveria um ser humano tão agradecido por tudo nessa vida! A palavra que melhor define esse meio século é esta: Obrigado", continuou o apresentador.

Por fim, Tadeu Schmidt se divertiu com as imagens e reforçou o quanto está feliz com a chegada do novo ciclo de vida: "Agora… dá uma olhada nessas poses de ‘não acredito que eu estou fazendo 50’ e me diz: é para chamar de cinquentão gato! É ou não é?", concluiu ele.

