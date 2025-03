Letícia Sabatella diz que seus cachorros foram doados sem sua permissão e faz apelo

A atriz Letícia Sabatella revelou que dois de seus cachorros, Bertoldo e Bebê, foram colocados para adoção de forma indevida

A atriz Letícia Sabatella usou as redes sociais nesta quarta-feira, 19, para fazer um apelo. Ela revelou que dois de seus cachorros, Bertoldo e Bebê, foram doados sem sua permissão por uma veterinária responsável pelos cuidados dos animais e pediu ajuda dos fãs para recuperar a guarda dos animais, que cria com o ator Daniel Dantas, seu companheiro.

No vídeo compartilhado, a atriz iniciou dizendo: “Eu estava evitando vir aqui a público para fazer um apelo. Já estou tomando as medidas legais, mas recentemente eu tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção, sem que eu soubesse, sem que tivesse nenhum aval meu, nem mesmo do Daniel, que é o outro tutor, por uma pessoa que fazia parte da nossa confiança, da rede de apoio dos bichinhos. Ela tomou essa iniciativa sem que nós autorizássemos”, contou.

"Havia um marketing de adoção para eles, dizendo que eles cresceram e foram criados no abrigo, o que não é verdade. Eu tenho provas de que eles cresceram comigo, foi uma ninhada que eu resgatei de oito cachorrinhos", lamentou ela. "Nesse momento, eu estou impedida de ter o contato com os meus cachorros. Não foi conversado com as famílias que eles eram cachorrinhos que tinham família, que tinham vínculos".

Ela explicou que deixou os animais sob a guarda provisória da veterinária enquanto Daniel tratava um problema de saúde e ela cuidava da mãe em Curitiba. "Um deles se machucou, ela atendeu. Próximo ao sítio onde eles cresceram, realmente tem intercorrências, porque são cachorrinhos que crescem nadando no rio, subindo no barranco, andando na mata e, às vezes, acontecem coisas porque tem espinho, cobra, vareta, coisas que que cachorrinhos se machucam. Briga contra outro cachorro, às vezes, pode acontecer", relatou.

A atriz afirmou também que os animais têm um veterinário de prontidão, mas como ele não pôde atender, a amiga se disponibilizou. “Em outros momentos ela [a veterinária] já havia tomado essa iniciativa. Ela tem uma dívida pessoal comigo, devido a um dano material que ela produziu, então sempre se ofereceu para cuidar dos cachorros, coisa que faz muito bem”, disse a artista.

"Mas eu não sei por que ela ultrapassou esse limite. Ela mesma confessa que fez algo que se arrepende, não deveria ter feito, mas não consegue mais consertar. Porque eles estão sob a guarda de outras famílias. É, eu estou apelando para as famílias, é lógico que eu estou tomando as medidas legais para reverter essa situação, porque é impossível, né, eu ser impedida de ter o contato com os meus cachorros", declarou.

"A alegação é de que tem crianças envolvidas que se apegam, não quero traumatizar criança alguma, convido-as a conviver com os cachorrinhos, a passar dias com eles, convido-as para ir ao meu sítio também para conviver com os cachorros, ficarem hospedados lá, mas sob a minha tutela, a história sendo contada de verdade, a gente confrontando esse erro, superando isso para o melhor para todos. É o que eu peço. Obrigada", finalizou.

Na legenda da publicação, ela fez um apelo: "Peço ajuda de todos para que , sem agressividade , ajudem a mim e ao Daniel a recuperar nossos cachorrinhos Bertoldo e Bebê. Hoje fomos muito bem atendidos na Delegacia da Taquara , após as notificações extra-judiciais terem sido ignoradas. Estamos apoiados por advogada de direito animal e queremos que este equívoco e este sofrimento seja corrigido com muita justiça , respeito, responsabilidade e sensibilidade".

