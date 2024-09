O apresentador Tadeu Schmidt usou suas redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar um momento raro em família

Na imagem, ele aparece ao lado de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, das filhas, Valentina e Laura, e do animal de estimação da família. "Aconteceu! Pela primeira vez! Hoje, me surpreendi com a família toda reunida, de bobeira, no fim do dia, e disse: “Que legal! Nós quatro juntos!” Aí, parei, pensei e corrigi: “Nós quatro, não. Nós CINCO!” Birdie Schmidt transformou nosso quarteto num quinteto", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "A caçulinha da família. E deve ser muito paparicada, vai ser mimadíssim. Quem não mimaria com essa carinha linda dela", escreveu uma. "Que lindo. Aproveitem os melhores dias da vida da família!!’ O maior amor da vida!", escreveu outra. "Gente não dou conta!! Já era fã, mas agora com essa lindeza, titia não pode deixar de comentar que é muita fofura reunida!!", disse uma terceira.

Veja a imagem compartilhada:

Tadeu Schmidt comemora aniversário de 50 anos: 'Achando o máximo'

Em julho deste ano, o apresentador do BBB, da Globo, completou 50 anos de vida e aproveitou o momento especial para compartilhar uma análise de sua trajetória. Nas redes sociais, ele publicou um ensaio de fotos e celebrou a chegada da nova idade em grande estilo. "Podem me chamar de cinquentão! Tô achando o máximo! Viva! Viva o aniversário de 50 anos!", vibrou Tadeu na legenda do post.

"Quando Dona Janira e seu Oswaldo viram aquela criança nascer, no distante 18 de julho de 1974, jamais imaginaram que, 50 anos depois, haveria um ser humano tão agradecido por TUDO nessa vida! A palavra que melhor define esse meio século é esta: OBRIGADO", continuou o apresentador.

Por fim, Tadeu Schmidt, escreveu: "Agora… dá uma olhada nessas poses de ‘não acredito que eu tô fazendo 50’ e me diz: é pra chamar de cinquentão gato! É ou não é?", concluiu ele.