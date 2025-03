Giovanna Ewbank resgata cachorros e explica por que não ficará com eles

Após resgatar oito cachorros bebês, Giovanna Ewbank explica por que não ficará com os filhotes, mesmo com o filho caçula apaixonado por eles; veja

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso resgataram alguns cachorrinhos abandonados. Nesta quarta-feira, 05, a famosa postou um vídeo mostrando eles e os três filhos cuidando dos filhotes.

Após encontrarem eles na estrada do rancho onde eles estavam, a família resolveu dar os primeiros cuidados e colocá-los para adoção. No registro, Giovanna Ewbank surgiu dando banho nos pets e o caçula, Zyan, de 4 anos, chamou a atenção ao surgir apaixonado por um dos peludos.

"Oiie galera! Acabamos de resgatar 8 cachorrinhos bebês que foram jogados e abandonados na estrada do Rancho e os trouxemos para casa para dar muito amor, um bom banho (risos) e colocá-los para adoção no @garranimal, que é nossa ONG parceira há muito tempo! Bless que filmou e narrou tudo enquanto rolava a bagunça! No vídeo são 4 cachorrinhos, mas na verdade são 8 bebês lindos prontos encher a nova família de vocês de amor, alegrias e lambidas! E aí? Alguém se candidata? Corre porque como vocês podem ver, há riscos de não saírem daqui de casa", escreveu ela.

Nos comentários, uma internauta questionou o motivo para a famosa não ficar com eles, já que até o herdeiro dela grudou em um deles. "O Zyan sabe que o vídeo é pra doar os cachorrinhos? Ele parece tão animado com os doguinhos em casa", disseram.

A esposa de Bruno Gagliasso então explicou melhor a situação. "Ele não está aceitando ainda, mas nós já temos 12 cachorros e apenas 3 deles não foram adotados, todos os outros foram, é muito cachorro" , falou sobre a família já ter mais de dez cães.

Veja o vídeo de Giovanna Ewbank com os cachorros resgatados:

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recentemente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

