Ana Hickmann desabafa após susto com a saúde de seu cachorro: 'Passou muito mal'

A apresentadora Ana Hickmann fez um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 5, para contar sobre um susto que passou com a saúde de seu cachorro de estimação, Rodolfinho, um chihuaua de 14 anos. Na publicação, ela contou que o animal precisou ser internado na semana do Carnaval.

"Gente, vim buscar Rodolfinho na clínica hoje. Ele deu um susto na gente. Ele é um paciente renal, tem 14 aninhos, já é um idosinho, passou muito mal na semana passada e teve uma intercorrência nos dentinhos, com úlceras na boca", iniciou ela em seu perfil no Instagram.

E complementou: "Ficou internado quase uma semana, deu um susto, achamos que não íamos buscar ele mais. Mas a boa notícia é que os exames melhoraram e agora ele vai para casa. Vai ficar sob os cuidados da mamãe".

Em seguida, contou que o animal vai receber alimentação parenteral pelos próximos dias. "Quando o doguinho tá doente, a gente fica com o coração na mão, né? Esperei as coisas ficarem bem para compartilhar com vocês com mais tranquilidade", completou ela na legenda.

"Como ele já um senhorzinho de 14 anos, precisa de muita atenção. Deixei sob os cuidados dos melhores profissionais, que deram também muito carinho pro meu menino. Agora a mamãe vai continuar o tratamento em casa, com uma alimentação específica por meio de sonda. Vai dar tudo certo!!!", finalizou.

Ana Hickmann lamentou morte de sua cachorra recentemente

Em janeiro deste ano, a apresentadora fez um post para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra, Aisha. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de momentos do animal e se despediu com uma declaração comovente.

Na família desde que era um filhote, a cadela da raça rhodesian ridgeback enfrentou um longo tratamento contra lúpus. "Minha menina descansou. A Aisha tinha 7 anos e chegou pra gente filhotinha. Sempre feliz, brincalhona, alegre e parceira dos outros cachorros... vimos ela crescer junto com o Alezinho, e hoje a saudade aperta o coração, iniciou na legenda.

"Depois de um longo tratamento contra lúpus, ela precisou descansar. Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram dela até o último dia de vida, sei que fizeram tudo que podiam. Agora ficam as lembranças dos momentos maravilhosos que vivemos juntas", concluiu.

