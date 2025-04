Gracyanne Barbosa oferece recompensa por cadela perdida: 'Vai ser encontrada'

A musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa falou com seus seguidores sobre a morte de Belety e o desaparecimento de Angel

Gracyanne Barbosa decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories para responder algumas curiosidades dos fãs, e foi questionada sobre suas duas cachorras. Enquanto estava no BBB 25, da Globo, Belety morreu. Já Angel fugiu de casa e até agora não foi encontrada.

"Gra, como foi receber a notícia sobre Belety e a Angel?", perguntou um seguidor. "Triste, muito triste! Perder um animal é perder parte da família da gente! Belety estava idosa, com problemas de saúde, há pouco mais de um ano ela fazia tratamento e acompanhamento médico. Estava com deficiência na visão e na memória, tinha dias que nem reagia a nada! Foi muito amada, cuidada e mimada por todos. Nossa gordinha deixou saudade", afirmou.

Em seguida, Gracyanne falou sobre Angel. "Angel ganhei de presente do meu fã clube. Sempre foi danadinha no sentido de correr, caçar coisas, não tem medo de nada, aventureira. Ela fugiu e ainda não foi encontrada. Foram feitas buscas no condomínio, minha equipe e família procuraram em todos os lugares possíveis! Bombeiros e Defesa Civil foram acionados, e eles acham que ela não está viva. Há também uma busca interna com equipe. Eu, como mãe, prefiro acreditar que ela vai ser encontrada", disse ela.

A musa fitness aproveitou para pedir ajuda para encontrar a cadela e ofereceu recompensa. "Você viu a Angel? A cadela sumiu ao correr para a região de mata nos fundos do condomínio da Barra da Tijuca, na altura da Cepe-Rio. Qualquer informação, entre em contato", diz o cartaz. " Ofereço recompensa para quem tiver informações ", escreveu a ex-sister ao divulgar a foto.

Gracyanne Barbosa fala sobre suas cachorras - Foto: Instagram

