O apresentador Tadeu Schmidt recordou momento com o jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para homenagear Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos. O apresentador do BBB, da Globo, recordou fotos de um encontro com o jornalista em um aeroporto e também falou sobre um pedido que fez para ele durante a Copa do Mundo de 2010.

"Valeu, Cidão! A voz mais celebrada do Brasil! Ícone no jornalismo, surpreendente no humor, emocionante na religião. Eu costumava dizer que era "covardia" pedir pro Cid gravar o que quer que fosse, porque absolutamente tudo ficava incrível na voz dele!", começou.

Em seguida, Tadeu falou sobre um pedido que fez para Cid Moreira. "Entre os muitos pedidos que fiz pro Cid, o primeiro que me vem à cabeça é o da bola 'Jabulani', da Copa de 2010. Botei o vídeo aqui pra vocês verem. A bola ganhava trajetórias inesperadas e o vozeirão do Cid transformava aquilo numa 'maldição cômica'", acrescentou.

Schmidt ainda falou sobre como Cid marcou sua geração. "Minha geração cresceu dando boa noite pro seu Cid. Eu tive o privilégio de me encontrar várias vezes com esse monstro sagrado! (Essa foto é de um encontro casual num aeroporto desses pelo mundo). Sempre generoso, carinhoso, atencioso com os profissionais mais jovens. Valeu, Cidão!", finalizou.

Após a morte de Cid Moreira ser anunciada, um dos médicos que cuidou dele, o Dr. Nélio Gomes Jr, falou durante o programa 'Encontro' sobre a internação do jornalista e a causa da sua morte.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Sandra Annenberg comove ao falar sobre Cid Moreira

Sandra Annenberg usou as redes sociais para se despedir de Cid Moreira. O jornalista faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, e segundo o hospital, a causa da morte foi "insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos".

Em seu Instagram, a apresentadora do 'Globo Repórter' recordou uma foto ao lado de Cid e outros colegas de trabalho e falou sobre como foi recebida por ele em sua estreia no 'Jornal Nacional', quando fazia a previsão do tempo. "Cid Moreira é a voz, a voz que nos desejou 'boa noite' ao longo de 26 anos. E agora eu estou aqui para agradecê-lo, para dizer que ele faz parte da vida de todos nós brasileiros e principalmente da vida de nós jornalistas", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!