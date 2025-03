Ex-BBB Giovanna Jacobina lamenta morte de cachorra de estimação

"Meu coração já está apertado de saudades", disse Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, ao falar sobre a morte de Belletinha

Giovanna Jacobina, a quinta eliminada do BBB 25, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 10, para dividir uma triste notícia com seus seguidores.

A irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa comunicou a morte de sua cachorra de estimação, uma buldogue de 13 anos. Ela compartilhou várias fotos da mascote da família e prestou uma comovente homenagem.

"Belletinha, meu coração já está apertado de saudades. Ela era a nossa cachorra mais antiga. Foram 13 anos de amor, sendo nossa companheira fiel, sempre muito agarrada comigo, com a minha mãe e com a Gra", disse a ex-sister no começo do texto.

Em seguida, Giovanna contou que a cachorra estava apresentando alguns problemas de saúde. "Já estava apresentando disfunção cognitiva, doenças articulares e agora está descansando. Não tenho palavras para agradecer por todos os momentos, seu jeitinho único, rabugenta, ciumenta e carinhosa. Te amamos pra sempre, gorducha!", acrescentou.

Por fim, ela também falou sobre Angel, cachorra que pertence a sua irmã, Gracyanne, e está desaparecida. "Seguimos nas buscas da Angel, todo e qualquer chamado estamos indo atrás", finalizou a ex-BBB.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Jacobina (@giovanna_jacobina)

Giovanna Jacobina passa pela primeira intervenção estética pós-BBB

A ex-BBB25 Giovanna Jacobina, de 26 anos, se submeteu ao seu primeiro procedimento estético após sair do reality show da TV Globo. Nesta terça-feira, 25, a jovem foi atendida pela Dra. Gabriela Dawson, a mesma especialista que cuida de sua irmã, a musa fitness Gracyanne Barbosa,

O procedimento se chama Beautification e é um protocolo focado no embelezamento em pontos estratégicos. De acordo com o Portal LeoDias, o foco de Giovanna foi a mandíbula, com a correção de uma pequena assimetria na região do contorno facial. Confira!

Leia também:Angélica lamenta morte de mais um cachorro de sua família na mesma semana