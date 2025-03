Namorada de Belo apresenta novo membro da família e revela nome em homenagem ao cantor

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais para contar que ela e o namorado, o cantor Belo decidiram aumentar a família

A influenciadora digital Rayane Figliuzziusou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para contar que ela e o namorado, o cantor Belo decidiram aumentar a família. Ela mostrou que adotaram um lindo cachorrinho, que ganhou nome em homenagem ao papai.

“Uma novidade para vocês. Temos um novo integrante na família. Se preparem para morrer de fofura, que é a coisa mais linda do mundo. O Zion [filho de Rayane] está apaixonado e eu também, ainda estamos nos adaptando”, disse no Instagram.

Em seguida, ela abriu uma enquete para os internautas adivinharem o nome do novo mascote. “Vocês acham que eu tive a oportunidade de escolher o nome? Não, claro que não. O neném já chegou com nome. Eu só tenho que aceitar!”, brincou ela,.

Na sequência, a influenciadora contou que o novo integrante da casa foi batizado por Belo: “Papai Belo colocou o nome dele de Belloto”, disse.

Belo e Ray Figliuzzi adotam cachorro r — Foto: Reprodução/Instagram

Belo assume romance com musa durante o carnaval

O cantor Belo já fez a fila andar! Separado de Gracyanne Barbosa há alguns meses, ele foi flagrado aos beijos com a musa Rayane Figliuzzi. Os dois curtiram um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Ele fez um show no local e ela curtiu o evento com vista privilegiada do palco na companhia de uma amiga. Nos bastidores, os dois trocaram beijos e saíram de lá de mãos dadas. Nas redes sociais, Rayane declarou: “Acompanhando até o último minuto. Bom show, meu amor”.

Vale lembrar que os rumores do romance entre eles começaram em 2024 e ganharam força quando ela o acompanhou em um cruzeiro temático em dezembro, mas eles não se pronunciaram oficialmente sobre o relacionamento.

