Regina Duarte opina sobre a nova versão de Vale Tudo; confira

Regina Duarte foi a personagem principal da primeira versão de Vale Tudo; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o remake da obra

A Globo já está em contagem regressiva para a estreia do remake de Vale Tudo, a próxima novela das nove da emissora, um dos maiores clássicos da história da teledramaturgia brasileira. A primeira versão da obra foi protagonizada por Regina Duarte (78). Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra este projeto na carreira e opina sobre a adaptação.

Na primeira versão de Vale Tudo, Regina Duarte ficou responsável por dar vida à Raquel Accioli, grande protagonista da novela. A personagem é uma mulher batalhadora e honesta, que diverge de opinião com a filha Maria de Fátima Accioli (Glória Pires), se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil.

Regina Duarte, sem entrar em muitos detalhes, reforça que torce pelo sucesso do remake e confessa quais são suas expectativas com essa nova versão do clássico da teledramaturgia."Gosto tanto de Vale Tudo que desejo para esta [versão] um grande, monumental, sucesso", declara a atriz em entrevista à CARAS Brasil.

No remake da novela, Taís Araújo (46) quem está responsável por interpretar Raquel Accioli. Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Agora, a adaptação é escrita pela autora Manuela Dias (47).

Regina Duarte e Glória Pires na primeira versão de Vale Tudo/ Foto: Acervo/Globo

BEM RESOLVIDA

No dia 05 de fevereiro, Regina Duarte completou 78 anos. Ela destaca as transformações em sua vida e afirma sobre esta nova fase: "Ótima! Estou muito feliz, a mulher que me tornei a amealhar vale todos os aprendizados até aqui. Sou uma trabalhadora que teve a sorte de sempre amar tudo que lhe foi proposto fazer, interpretar", finaliza a atriz Regina.

