José Mayer se pronuncia sobre convite para novela de Aguinaldo Silva: 'Lamento'

José Mayer resolveu abrir o jogo sobre os rumores de que foi convidado para uma participação na próxima novela de Aguinaldo Silva

Uma notícia movimentou os bastidores da TV na tarde desta terça-feira, 14, onde começaram os rumores de que o ator José Mayer (75), que está afastado das novelas desde A Lei do Amor (2016), recebeu um convite de Aguinaldo Silva (81) para fazer uma participação especial em Três Graças, enredo das 21h que teve estrear em 2026, mas será que isso procede?

Em contato com a CARAS Brasil, José Mayer abriu o jogo sobre o assunto e reforçou que não foi convidado para integrar o elenco da próxima novela de Aguinaldo Silva . O ator ainda aproveitou para responder aos rumores envolvendo seu nome.

"Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação", confessou José Mayer em contato com a CARAS Brasil por e-mail. O ator afirmou que está afastado da vida pública e feliz por isso.

Procurado pela coluna GENTE, da Veja, José Mayer desmentiu que foi convidado para integrar o elenco de Três Graças: “Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma”, disse o artista em contato à Veja. José Mayer, que atuou pela última vez em A Lei do Amor (2016), está afastado da vida pública após denuncias de assédio.

Três Graças, próxima novela de Aguinaldo Silva, está com previsão de estreia, depois do remake de Vale Tudo e do novo folhetim de Glória Perez. A novela se passará na cidade do Rio de Janeiro e abordará a história de uma família composta por mulheres que dividem o mesmo drama: criaram seus filhos sem apoio de homens.

