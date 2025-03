Cássia Kis é sondada para retornar à Globo com papel de destaque; confira

A CARAS Brasil apurou que Cássia Kis está sendo disputada pela Globo para retornar com um papel de destaque na próxima novela da emissora

O contrato de Cássia Kis (67) com a TV Globo chegou ao fim no ano passado. Atriz renomada e contratada desde 1990, trabalhou nas produções "globais", mas não renovou seu contrato e acabou se envolvendo em algumas polêmicas. Agora, ela está sendo sondada pela emissora para retornar e com um papel de destaque na próxima novela das nove; saiba mais.

Segundo fontes da CARAS Brasil, a veterana está sendo sondada pela emissora para retornar em Três Graças, novela das nove que deve entrar no ar na Globo após Vale Tudo. A informação é que a atriz deve voltar com um papel de destaque.

As fontes da CARAS Brasil informaram que este é um desejo de Aguinaldo Silva (81), autor de Três Graças, contar com Cássia Kis como a grande vilã da trama. O escritor quer repetir a parceria com a atriz que aconteceu em Portos dos Milagres (2001), onde ela ficou com um papel marcante.

É importante reforçar que o convite ainda não foi feito à atriz, mas ela está ciente de que a emissora deseja muito contar com ela em Três Graças. Recentemente, Aguinaldo Silva sugeriu Cássia Kis para interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo.

Ambos, Cássia Kis e Aguinaldo Silva, foram procurados pela CARAS Brasil para responderem sobre o assunto, mas não respoderam até a finalização desta reportagem. O canal de comunicação segue em aberto e será atualizado caso retornem.

O QUE SE SABE SOBRE TRÊS GRAÇAS?

E não é só Cássia Kis que está sendo sondada! Ao que tudo indica, Aguinaldo Silva deseja contar com um elenco de peso em sua próxima novela. O autor não quer poupar esforços e pretende escalar grandes nomes da teledramaturgia.

Alguns atores que já trabalharam com Aguinaldo Silva também estão sendo sondados, mas ainda não foram confirmados ou convidados de maneira oficial, pois no momento a emissora está focada na estreia do remake de Vale Tudo.

