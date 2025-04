Vale Tudo: Marco Aurélio é flagrado quase beijando Maria de Fátima

Spoiler! Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio será flagrado pela namorada quase beijando Maria de Fátima; veja o clima que vai rolar

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) continuará tentando subir na vida procurando um homem rico. Morando com Solange (Alice Wegmann), ela usará a namorada de Afonso (Humberto Carrão) para integrar em eventos da alta sociedade e é assim que ela conhecerá Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Durante uma festa no apartamento do ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira), a jovem verá o empresário e começará a flertar com ele. Trocando olhares, o malvado aproveitará que a namorada não está por perto para levar a alpinista social para o escritório.

Quando estiverem no recinto conversando, os dois protagonizarão um clima e quase se beijarão. Na conversa, Marco Aurélio pedirá para Maria de Fátima contar um pouco de si. “Estou potencializando a minha carreira como influencer”, dirá ela.

“E você é influencer de que área?”, perguntará o vilão. “Eu ainda tô com espectro amplo”, completará a golpista. “Bem amplo. Por quê?”. “Você é muito bonita, tem atitude” continuará o empresário. E o clima esquentará e eles quase se beijarão, porém, quando eles estiverem bem próximos, a namorada dele entrará no escritório e flagrará o momento.

É bom lembrar que Maria de Fátima, na primeira versão da novela, roubou Afonso de Solange. Nos últimos capítulos, a alpinista social já demonstrou um pouco de interesse no herdeiro ao perguntar quem era o namorado da amiga e saber que ele é o filho de Odete Roitman (Débora Bloch).

Maria de Fátima ignora Raquel ao vê-la trabalhando

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) continuará aprontando com Raquel (Taís Araujo). Depois de várias humilhações contra a mãe, a jovem fingirá que não a conhece ao vê-la vendendo sanduíche na praia.

Acompanhando a amiga Solange (Alice Wegmann) na areia, a moça ignorará quando Raquel aparecer oferecendo seus lanches. Veja mais o que vai acontecer aqui!