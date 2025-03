Regina Duarte: Saiba como será a volta dela para a Globo

Sem contrato com a Globo desde 2020, a atriz Regina Duarte voltou a gravar na emissora carioca. Saiba qual é o novo projeto

A atriz Regina Duarte é um ícone da TV brasileira, mas está longe das telinhas há alguns anos. Em 2020, o contrato dela com a Globo foi finalizado quando ela se envolveu com a política no governo Bolsonaro. Agora, ela está de volta em um projeto da Globo.

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Duarte gravou uma participação no especial de 60 anos da Globo. A atração deve ser exibida no final de abril e contará com um show ao vivo e quadros em homenagem às novelas, como gravação especial com vilãs históricas.

Atualmente, Regina Duarte pode ser vista nas tardes da Globo com a reprise da novela História de Amor, exibida, originalmente, em 1995.

Quando a atriz saiu da Globo em 2020, ela estava na emissora há mais de 50 anos. Em sua carreira, ela esteve em novelas marcantes, como Roque Santeiro, Vale Tudo, Rainha da Sucata, Tempo de Amor e outras. A artista deixou a emissora para assumir o cargo de secretária especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, mas ficou poucos meses na função.

Hoje em dia, Regina está longe da dramaturgia e se dedica às artes plásticas. Ela comercializa suas obras de arte em um site.

O aniversário de Regina Duarte

O aniversário de Regina Duarte foi no dia cinco de fevereiro e a filha dela, a atriz Gabriela Duarte, postou fotos da comemoração. Nesta quinta-feira, 06, a herdeira da famosa compartilhou os registros e falou sobre a reunião íntima.

Gabriela Duarte então contou que conseguiu chegar antes da festa acabar e fazer um brinde pelo novo ciclo da matriarca. Mesmo atrasada, ela fez questão de postar os registros e exibir o momento entre elas.

"Foi ontem,e eu consegui chegar a tempo de fazer esse brinde com você! Só não consegui postar.Fica como um tbt. Te amo demais, mãe. Te celebro todos os dias da minha vida. Happy 78", escreveu a filha da veterana.

