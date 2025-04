Spoiler? Carolina Dieckmann mostra atores juntos em gravação de Vale Tudo

Nesta quarta-feira, 9, a atriz Carolina Dieckmann, que interpreta Leila no remake de Vale Tudo, mostrou os bastidores de uma gravação da trama

Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) ainda não se conheceram no remake da novelaVale Tudo, da Globo, mas o momento deve acontecer em breve. Nesta quarta-feira, 9, a atriz Carolina Dieckmann, que interpreta Leila, mostrou os bastidores de uma gravação da trama em que a filha de Odete Roitman (Debora Bloch) e o executivo aparecem jantando juntos.

Na cena, Carolina Dieckamnn aparece ao lado de João Vicente de Castro, que vive o personagem Renato. Já os atores Renato Góes e Paolla Oliveira gravaram um pouco mais distantes e estavam sentados em lados opostos de uma mesa, sozinhos, com uma câmera voltada em sua direção.

Vale lembrar que na versão original da trama, que foi ao ar em 1988, Ivan se envolveu com Raquel, agora interpretada por Taís Araújo, mas Maria de Fátima, vivida por Bella Campos no remake, armou um plano para estragar o relacionamento deles. Em seguida, ele foi passar uma temporada fora do Brasil e se aproximou de Heleninha. Os dois acabaram se casando, mas o relacionamento não deu certo.

Veja o momento compartilhado:

Gloria Pires revela por que não assiste ao remake de Vale Tudo

Gloria Pires, um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, deu vida a vilã Maria de Fátima na primeira versão de Vale Tudo. Contudo, ela não está assistindo o remake da novela, que conta com com Bella Campos interpretando a filha de Raquel (Tais Araújo).

De acordo com a artista, a falta de tempo devido aos compromissos de trabalho a têm impossibilitado de acompanhar os capítulos. "Ainda não tive tempo de assistir, estou trabalhando muito no meu filme, estou montando meu longa e isso realmente é um trabalho de absorção imensa", explicou a atriz em entrevista à 'CNN'.

